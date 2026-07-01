Erzurum'da ölümlerin en büyük nedeni kalp ve damar hastalıkları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Erzurum'da hayatını kaybeden kişi sayısı bir önceki yıla göre yükseldi. 2024 yılında 4 bin 162 kişinin yaşamını yitirdiği kentte, 2025 yılında bu sayı 4 bin 255'e çıktı.

Verilere göre Erzurum'da ölümlerin en önemli nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 2024 yılında bin 430 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2025 yılında bin 472'ye yükseldi.

Kentte ölüm nedenleri arasında ikinci sırada iyi huylu ve kötü huylu tümörler yer aldı. Kanser kaynaklı ölümler 2024 yılında 808 olarak kaydedilirken, 2025 yılında 781'e geriledi.

Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümler ise 2024 yılında 563 iken, 2025 yılında 558 olarak gerçekleşti. Endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıklarından kaynaklanan ölümler 201'den 223'e yükselirken, sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarına bağlı ölümler 160'tan 138'e düştü.

Harici yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2024 yılında 188 iken, 2025 yılında 174 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 2024 yılında 1 olarak açıklanırken, 2025 yılında kentte Covid-19 nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.

Öte yandan "diğer nedenler" başlığında değerlendirilen ölümler 630'dan 632'ye yükselirken, ölüm nedeni bilinmeyen vakaların sayısı ise 181'den 277'ye çıktı.

Türkiye genelinde durum

Türkiye genelinde ise 2024 yılında 489 bin 734 kişi hayatını kaybederken, 2025 yılında ölüm sayısı 491 bin 684 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde de en fazla ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Bu nedenle 2025 yılında 170 bin 577 kişi yaşamını yitirdi. Kanser kaynaklı ölümler 79 bin 91, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler ise 74 bin 440 olarak kaydedildi. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2025 yılında 2 olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı