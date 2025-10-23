Haberler

Erken Teşhisle Meme Kanserini Yenen Hemşire, Kontrollerin Önemine Dikkat Çekti

Erken Teşhisle Meme Kanserini Yenen Hemşire, Kontrollerin Önemine Dikkat Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da hemşire Neşe Alptürk, başhekimin uyarısıyla yaptırdığı mamografi sonrası erken evre meme kanseri teşhisi aldı ve başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Alptürk, kadınların sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.

ANKARA'da hemşire Neşe Alptürk (62), görev yaptığı hastanenin başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın çalışma toplantısında yaptığı uyarıyla yaptırdığı kontrolde erken evrede meme kanseri olduğunu öğrendi. Alptürk, başhekim tarafından gerçekleştirilen ameliyat ve tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.

Özel hastanede hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı olarak görev yapan Neşe Alptürk, her yıl düzenli olarak yaptırdığı kontrollerini 2024 yılında yoğunluk nedeniyle geciktirdi. Başhekim, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın çalışma toplantısında yaptığı uyarı üzerine mamografi ve meme ultrasonuna giren Alptürk'te, şüpheli bir kitle tespit edildi. Biyopsi sonucunda erken evre meme kanseri olduğu belirlenen Alptürk, yine Doç. Dr. Sarıyıldız gözetiminde tedaviye alındı. Alptürk, koruyucu meme ameliyatının ardından 17 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu.

'KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSETTİM'

Tedavi sürecinde işine devam eden Alptürk, yoğunluk nedeniyle kendi kontrollerini aksattığını söyleyerek, "Hocamızın uyarısıyla muayeneme yaptırdım. Ultrasona indiğimde hocamız bir şey gördü. Bir biyopsi almamızı istedi. Hocamız tetkiklerimi inceledi. Ondan sonra tedavi planladılar. Öncelikle meme koruyucu bir ameliyat önerdiler. Çünkü çok erken bir tanı ve tesadüfen bir tanı olduğu için meme koruyucu ameliyat önerildi. Ameliyatım çok güzel geçti. Daha sonra kemoterapi ve radyoterapi sürecim vardı. Yine her adımda hocamla birlikte süreci tamamladık. Şimdi genel kontrollerim var. 3 aylık, 6 aylık kontrollerim olacak. Her şey çok yolunda. Gülçin hocamızla 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Sık sık kadın personellerini düzenli meme kontrollerini yaptırmaları noktasında uyarır. Taramaları yaptırmamızı ister. Kendimi çok güvende hissettim ve hastalanmış gibi de kabul etmedim. Prenses gibi bir dönem, bir süreç geçirdim öyle söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

'HER KADIN MUAYENESİNİ YAPTIRMALI'

Başhekim Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise çalışanların rutin sağlık muayenelerinin yanı sıra özellikle tarama konusunda da tetkiklerini yaptırmaları noktasında sürekli uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Sarıyıldız, "Neşe Hanım, toplantı sırasında kendisine ve diğer arkadaşlarına artık meme tarama dönemlerinin geldiğini ve yaptırılması gerektiğine yönelik konuşma yaptığım sırada kendisi de giderek meme muayenesini ve kontrollerini olmuş. Daha sonra da erken evrede bir kanser hücresi yakalayarak ameliyatını yapıp 17 ay süren multidisipliner tedaviyle takip ettiğimiz bir süreci birlikte yaşamış bulunuyoruz. Kanser hastalığı bir yolculuk aslında. Bu yolculuğu birlikte kendi çalıştığı yerde, kendi çalışma arkadaşlarıyla, kendi hocalarıyla birlikte yaşamış olması Neşe için tabii çok güvenli ve iyi bir yolculuk olarak geçti. Her kadının 40 yaşından sonra meme muayenesini yaptırması, 50 yaşından sonra da kolonoskopi ve gaita testlerini ihmal etmemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.