Erken Teşhisle Meme Kanserini Yenen Hemşire, Kontrollerin Önemine Dikkat Çekti

ANKARA'da hemşire Neşe Alptürk (62), görev yaptığı hastanenin başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın çalışma toplantısında yaptığı uyarıyla yaptırdığı kontrolde erken evrede meme kanseri olduğunu öğrendi. Alptürk, başhekim tarafından gerçekleştirilen ameliyat ve tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattı.

Özel hastanede hemşirelik hizmetleri müdür yardımcısı olarak görev yapan Neşe Alptürk, her yıl düzenli olarak yaptırdığı kontrollerini 2024 yılında yoğunluk nedeniyle geciktirdi. Başhekim, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın çalışma toplantısında yaptığı uyarı üzerine mamografi ve meme ultrasonuna giren Alptürk'te, şüpheli bir kitle tespit edildi. Biyopsi sonucunda erken evre meme kanseri olduğu belirlenen Alptürk, yine Doç. Dr. Sarıyıldız gözetiminde tedaviye alındı. Alptürk, koruyucu meme ameliyatının ardından 17 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu.

'KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSETTİM'

Tedavi sürecinde işine devam eden Alptürk, yoğunluk nedeniyle kendi kontrollerini aksattığını söyleyerek, "Hocamızın uyarısıyla muayeneme yaptırdım. Ultrasona indiğimde hocamız bir şey gördü. Bir biyopsi almamızı istedi. Hocamız tetkiklerimi inceledi. Ondan sonra tedavi planladılar. Öncelikle meme koruyucu bir ameliyat önerdiler. Çünkü çok erken bir tanı ve tesadüfen bir tanı olduğu için meme koruyucu ameliyat önerildi. Ameliyatım çok güzel geçti. Daha sonra kemoterapi ve radyoterapi sürecim vardı. Yine her adımda hocamla birlikte süreci tamamladık. Şimdi genel kontrollerim var. 3 aylık, 6 aylık kontrollerim olacak. Her şey çok yolunda. Gülçin hocamızla 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Sık sık kadın personellerini düzenli meme kontrollerini yaptırmaları noktasında uyarır. Taramaları yaptırmamızı ister. Kendimi çok güvende hissettim ve hastalanmış gibi de kabul etmedim. Prenses gibi bir dönem, bir süreç geçirdim öyle söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

'HER KADIN MUAYENESİNİ YAPTIRMALI'

Başhekim Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise çalışanların rutin sağlık muayenelerinin yanı sıra özellikle tarama konusunda da tetkiklerini yaptırmaları noktasında sürekli uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Sarıyıldız, "Neşe Hanım, toplantı sırasında kendisine ve diğer arkadaşlarına artık meme tarama dönemlerinin geldiğini ve yaptırılması gerektiğine yönelik konuşma yaptığım sırada kendisi de giderek meme muayenesini ve kontrollerini olmuş. Daha sonra da erken evrede bir kanser hücresi yakalayarak ameliyatını yapıp 17 ay süren multidisipliner tedaviyle takip ettiğimiz bir süreci birlikte yaşamış bulunuyoruz. Kanser hastalığı bir yolculuk aslında. Bu yolculuğu birlikte kendi çalıştığı yerde, kendi çalışma arkadaşlarıyla, kendi hocalarıyla birlikte yaşamış olması Neşe için tabii çok güvenli ve iyi bir yolculuk olarak geçti. Her kadının 40 yaşından sonra meme muayenesini yaptırması, 50 yaşından sonra da kolonoskopi ve gaita testlerini ihmal etmemesi gerekiyor" dedi.