Erkekler artık estetikten çekinmiyor: Botox, kuaföre gitmek gibi oldu

Medikal estetik uzmanı Oğuzhan Akgül, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında erkek estetiğinden kök hücre tedavisine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkeklerin estetiğe ilgisinin arttığını söyleyen Akgül, botoxun artık günlük bir bakım rutini haline geldiğini vurguladı.

"ESTETİK YAPTIRAN CİDDİ BİR ERKEK KİTLESİ VAR"

Programda erkeklerin estetik konusundaki tutumlarının değiştiğini anlatan Medikal Estetik Uzmanı Oğuzhan Akgül, artık düzenli olarak estetik yaptıran büyük bir erkek kitlesi olduğunu belirtti. "Botox yaptırmak artık kuaföre gidip saç kestirmek gibi" diyen Akgül, erkeklerin en çok saç ve yüz bölgesine yönelik uygulamalara ilgi gösterdiğini söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Saç dökülmesinde genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Akgül, kullanılan yeni tekniklerin hem dökülmeyi durdurduğunu hem de "ölmemiş saç köklerinin yeniden çıkmasını sağladığını" belirtti. Erkeklerin kadınlara göre acı eşiğinin daha düşük olduğunu da ekleyerek, işlemlerin konforlu biçimde uygulanabildiğini anlattı.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE DOĞAL YENİLENME

Kök hücre tedavisinin medikal estetikteki önemine dikkat çeken Akgül, bu yöntemle tek seansta 4–5 yıl süren etkiler elde edilebildiğini söyledi. Yüz, saç, boyun ve dekolte bölgesine aynı seansta uygulanabildiğini vurgulayan uzman, tedavinin doğal yenilenme sürecini desteklediğini ifade etti. Programda ayrıca kordon kanından elde edilen kök hücrelerin gelecekte insan ömrünü uzatmaya sağlayabileceği katkılar da ele alındı.