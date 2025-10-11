Haberler

Erkekler artık estetikten çekinmiyor: Botox, kuaföre gitmek gibi oldu

Erkekler artık estetikten çekinmiyor: Botox, kuaföre gitmek gibi oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medikal estetik uzmanı Oğuzhan Akgül, erkeklerin estetik yaptırmaya olan ilgisinin arttığını belirtti. Akgül, botoxun günlük bir bakım rutini haline geldiğini ve erkeklerin en çok saç ve yüz bölgesine yönelik uygulamalara ilgi gösterdiğini söyledi. Ayrıca saç dökülmesi konusunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu ve yeni tekniklerle dökülmenin durdurulabildiğini ifade etti.

Medikal estetik uzmanı Oğuzhan Akgül, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında erkek estetiğinden kök hücre tedavisine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkeklerin estetiğe ilgisinin arttığını söyleyen Akgül, botoxun artık günlük bir bakım rutini haline geldiğini vurguladı.

"ESTETİK YAPTIRAN CİDDİ BİR ERKEK KİTLESİ VAR"

Programda erkeklerin estetik konusundaki tutumlarının değiştiğini anlatan Medikal Estetik Uzmanı Oğuzhan Akgül, artık düzenli olarak estetik yaptıran büyük bir erkek kitlesi olduğunu belirtti. "Botox yaptırmak artık kuaföre gidip saç kestirmek gibi" diyen Akgül, erkeklerin en çok saç ve yüz bölgesine yönelik uygulamalara ilgi gösterdiğini söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Saç dökülmesinde genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Akgül, kullanılan yeni tekniklerin hem dökülmeyi durdurduğunu hem de "ölmemiş saç köklerinin yeniden çıkmasını sağladığını" belirtti. Erkeklerin kadınlara göre acı eşiğinin daha düşük olduğunu da ekleyerek, işlemlerin konforlu biçimde uygulanabildiğini anlattı.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE DOĞAL YENİLENME

Kök hücre tedavisinin medikal estetikteki önemine dikkat çeken Akgül, bu yöntemle tek seansta 4–5 yıl süren etkiler elde edilebildiğini söyledi. Yüz, saç, boyun ve dekolte bölgesine aynı seansta uygulanabildiğini vurgulayan uzman, tedavinin doğal yenilenme sürecini desteklediğini ifade etti. Programda ayrıca kordon kanından elde edilen kök hücrelerin gelecekte insan ömrünü uzatmaya sağlayabileceği katkılar da ele alındı.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.