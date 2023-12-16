Erkek çocuklarda inmemiş testis tedavi edilmeli

Erkek çocukların testislerinden (yumurtalarından) bir veya ikisinin torbada olmaması durumuna inmemiş testis denildiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Cem Irkılata, "Yenidoğan erkek çocukların yüzde 3'ünde izlenir, ancak altıncı aya kadar kendiliğinden torbaya inmeyle bu sıklık yüzde 1'e düşer. Doğumda inmiş olan testisin sonraki yıllarda kasık kanalına doğru tekrar yükselmesi durumuna kazanılmış inmemiş testis denilir ve sıklığı bir çalışmada 6-13 yaş arası çocuklarda yüzde 2,2 olarak bulunmuştur. İnmemiş testis tedavi edilmez ise erkek kısırlığı, testis kanseri, kasık fıtığı ve testiste dönme gibi durumlara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Cem Irkılata, "İnmemiş olan testis iniş yolu üzerinde bir seviyede kaldı ise gerçek inmemiş testis, iniş yolu dışında başka bir bölgeye doğru kaydı burada kaldı ise ektopik testisten bahsedilir. Anne rahmindeki dönemde testisler çocuğun karnında oluşur ve doğuma yakın torbaya inerler. Testis inişi genetik, hormonal, anatomik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı kompleks bir süreçtir. Bu nedenle inmemiş testis tüm bu faktörlerdeki bir probleme bağlı olabilir. Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde, alkol, sigara veya nikotin bandı kullanan gebelerde, gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon veya şeker hastalığı olan veya böcek ilacına maruz kalan sera çalışanı annelerde inmemiş testis sıklığı artmaktadır" dedi.

Testisler doktor tarafından elle yapılan muayenede torbaya yakın veya kasık kanalı içerisinde hissedilirse ele-gelen testis söz konusu olduğunun altınız çizen Prof. Dr. Irkılata, "Teşhiste inmemiş testis ile en çok karıştırılan durum utangaç veya oynak testistir. Utangaç testis bazen kasık kanalına çıkıp bazen torbaya iner ve doktorun muayenesi sırasında torbaya indirildiğinde kasık kanalına hemen geri kaçmaz. İnmemiş testis ameliyatla tedavi gerektirirken utangaç testis yıllık kontroller ile takip edilir. Takipte utangaç testislerin üçte birinin gerçek inmemiş testise dönüşebildiği unutulmamalıdır. Doktor hiçbir seviyede testisi elle hissedemez ise ele gelmeyen testisten bahsedilir ki bu daha ciddi bir durumdur, bazen testis yokluğu söz konusu olabilir" diye konuştu.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Prof. Dr. Irkılata, "İnmemiş testis tedavi edilmez ise erkek kısırlığı, testis kanseri, kasık fıtığı ve testiste dönme gibi durumlara neden olabilir. İki taraflı testis inmemiş ise hem erkek kısırlığı hem de testis kanseri riski daha fazladır. İnmemiş testisin tedavisi ameliyat ile testisin torbaya indirilmesi ile olur. Ele gelen testiste kasık kanalından veya testis torbasından yapılacak kesi ile testis, damarları ve sperm kanalı inmesine engel olan bölgeden ayrılarak torbaya yerleştirilir. Çoğu zaman aynı esnada bir kasık fıtığı da vardır ve indirme ameliyatı esnasında fıtık tamiri de yapılır. Ele gelmeyen testiste göbekten bir kamera ile karın içerisine girilerek testis aranır. Ele gelmeyen testis durumunda yüzde 50'sinde canlı bir testis ve yüzde 30'unda küçülmüş bir testis şeklinde karın içerisinde veya kasık kanalı girişinde bulunulur. Geri kalan yüzde 20'sinde ise testis yoktur ve bunun en önemli nedeni anne rahmindeyken meydana gelen testis dönmesidir. Testis yokluğunda bir testis protezi yerleştirilebilir" ifadelerini kullandı.