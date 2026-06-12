ERÜ'de, 'Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıflarında ' Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Hizmetleri Adana Bölge Koordinasyon Merkezinin iş birliği ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Beyin Ölümü Kurul Başkanı Doç. Dr. Şahin Temel'in organize ettiği 'Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sağlık profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Baykan ile Organ Nakli Hizmetleri Adana Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Nezahat Bingöl, Türkiye'de organ nakli alanında önemli başarılar elde edildiğini ancak organ bağışı oranlarının halen istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade ettiler. Konuşmalarında, organ bağışı gerçekleşmiş olsa dahi çeşitli tıbbi nedenlerle bazı organların nakil sürecinde değerlendirilemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Zeynep Baykan ve Dr. Nezahat Bingöl, bu tür bilimsel toplantıların sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini artırarak organ bağışı farkındalığının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Alanında uzman akademisyenlerin ve hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda; Doç. Dr. Sibel Seçkin Pehlivan tarafından 'Beyin Ölümü Tanısı', Doç. Dr. İzzet Ökçesiz tarafından 'Beyin Ölümü Tanısında Radyolojik İncelemeler', Prof. Dr. Ayşe Ülgey tarafından 'Donör Bakımı ve Örnek Olgular', Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar tarafından 'Donör Bakımında Enfeksiyon Yönetimi', Öğr. Gör. Dr. Ahmet Safa Kaynar tarafından 'Organ Nakli Sistemi ve Türkiye'de Yasal Durumu' ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan Yüksel tarafından da 'Yoğun Bakımdaki Hasta Yakınları ile İletişim' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri başta olmak üzere Kayseri genelindeki hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, beyin ölümü tanısı ve donör bakımına ilişkin güncel bilimsel yaklaşımlar değerlendirilirken, organ bağışının artırılmasına yönelik çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Soru-cevap ve değerlendirme oturumuyla sona eren sempozyumun, organ bağışı ve organ nakli süreçlerinde görev alan sağlık profesyonellerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı