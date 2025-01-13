Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Engelli kişiler ile dişçi fobisi olan çocuklara genel anestezi altında tedavi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelli kişiler ile dişçi fobisi olan çocuklara genel anestezi altında tedavi "Günde ortalama 6 hasta bakılmakta, 2024 yılında 698 hastaya hizmet verdik" Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 5 yaşın üzerindeki engelli kişiler ile 5 ila 7 yaş arasındaki dişçi korkusu olan çocuklara...

Engelli kişiler ile dişçi fobisi olan çocuklara genel anestezi altında tedavi

"Günde ortalama 6 hasta bakılmakta, 2024 yılında 698 hastaya hizmet verdik"

İSTANBUL - Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 5 yaşın üzerindeki engelli kişiler ile 5 ila 7 yaş arasındaki dişçi korkusu olan çocuklara hekim muayenelerinin ardından genel anestezi ve sedasyon yöntemi ile tedaviler gerçekleştiriliyor. Başhekim Dt. Mehmet Tayfun Özcan, "Günde ortalama 6 hasta bakılmakta, 2024 yılında 698 hastaya hizmet verdik. Koruyucu tedavinin hem maliyeti daha az hem hasta için daha konforlu. Günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli" dedi.

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 5 yaşın üzerindeki engelli kişiler ile 5 ila 7 yaş arasındaki ağız ve diş sağlığı konusunda problem yaşayan çocuklarda korku, iletişim kurulamaması gibi nedenlerle işlemlerin gerçekleştirilemediği durumlarda hekim muayenelerinin ardından uygun hastalarda genel anestezi ve sedasyon yöntemi ile tedaviler gerçekleştiriliyor. Diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği gibi işlemler sırasında kişilerin durumu değerlendirilerek uzmanlar tarafından genel anestezi ya da daha hafif olan ve türleri bulunan sedasyon işlemiyle yapılıyor. Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Mehmet Tayfun Özcan da 2024'te 698 hastaya ameliyathanede hizmet verildiğini ifade etti, ağız ve diş sağlığının korunması noktasında uyarılarda bulundu. Pedodonti(Çocuk Diş Hekimi) Uzmanı Dt. Ceren Deveci ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Yusuf Diner ise tedavi süreçlerine ilişkin konuştu.

"Günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli"

Hastaneye başvuran kişilerde yapılan değerlendirmelerin ardından işlemlerin gerçekleştirildiğini aktaran Başhekim Dt. Mehmet Tayfun Özcan, "11 tane yataklı servisimiz var, engelli hastalarımıza ve özellikle 5-7 yaş arası koopere olamayan yani uyum sağlayamayan çocuk hastalarımıza ameliyathane hizmeti vermekteyiz. Günde ortalama 6 tane hasta bakılmakta, bu hastalarımızın genel anestezi ve sedasyon altında kanal tedavisi, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği gibi tedavilerini ameliyathanemizde aktif olarak uygulamaktayız. 2024 yılında ameliyathanemizde 698 tane hastaya hizmet verdik. 195 tanesi engelli, 503'ü de 5-7 yaş arası dişçi korkusu olan, uyum sağlayamayan çocuklarımızın tedavilerini genel anestezi altında gerçekleştirdik. Başvuran hastalarımızın öncelikle sistemik hastalıkları açısından, kilosu, işlem sonrası yoğun bakım ihtiyacı olup olmayacağı anestezi uzmanımız tarafından değerlendiriliyor. Uygun görüldüğü takdirde hastanemizde kabulü yapılmaktadır. 6 yaş dişi dediğimiz 4 tane büyük azı dişinin Türkiye'de birçok çocukta aşırı çürüdüğünü ve çekime gittiğini görüyoruz, önüne geçebilmek adına günde 2 sefer diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli. Koruyucu tedavinin hem maliyeti daha az hem hasta için daha konforlu, olmadan önüne geçmek hem hasta hem hekimler için herkes için daha iyi olacak. Şekerli, asitli gıdalar özellikle bunlardan mümkün olduğunda uzat tutmak çok önemli. Gece yatmadan diş fırçalama alışkanlığı çok daha önemli, gece tükürük akış hızı azaldığından dolayı ağız içi yıkama dediğimiz olay çok azalıyor, bakterilerin üremesi için müsait ortam özellikle gece daha çok oluşuyor. Fırçalama süresinin 2,5 dakikadan daha uzun sürmesi lazım. Engelli ve ya diş fırçalatılamayan hastalarda özellikle çok küçük yaştaki 2-3 yaşındaki bebeklerde anne ve babasının bir tülbent dediğimiz bir bezle parmağına sararak çocuğun dişlerini mutlaka onunla fırçalaması lazım" dedi.

"İşlemlerin fazlalığı da durumu etkileyebiliyor"

Aynı yaş grubu olsa da kimi çocuklarda işlem yapılabilirken kimilerinde yapılamadığını söyleyen Dt. Ceren Deveci, "Önce hastamız çocuk diş hekimi doktorlarından randevu alıyor, onlar değerlendiriyor, eğer tedavilerini diş ünitinde oturarak yaptıramazlarsa o zaman genel anesteziye yönlendiriliyor. Anestezi uzmanımız hastaları değerlendiriyor, tahlillere gönderiyor. Bazen 5 yaşında yaptırabilecek bir çocuk varken bazen yaptıramayabiliyorlar ya da yapılacak işlemlerin fazlalığı da bu durumu etkileyebiliyor. 3 yaşa kadar kesinlikle şekeri hayatınıza katmayın diyoruz. Ne kadar uzak tutabiliriz bizim için o kadar iyi, dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kullandığı ilaçlar, hastalıkları var mı bunlar önemli"

Çocuklarda anestezi uygulamaları öncesi çok detaylı bir değerlendirme süreci olduğunu aktaran Dr. Yusuf Diner, muayene sonrası anestezi verilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirlenilmesiyle işlemlerin yapıldığını aktardı. Uzm. Dr. Diner, küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığının edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Çocuğun kullandığı ilaçlar var mı, başka hastalıkları var mı çocukların bunlar bizim için önemli. Eğer gerekli görürsek başka branşlardan konsültasyon istiyoruz, neticesine göre anestezi riskini belirliyoruz. Özellikle hemen her çocuğumuza dişlerini fırçalıyor musun diye soruyorum çoğu 'Arada bir ' diyor. Diş fırçalama alışkanlığını topluma kazandırmak, çocukluktan başlamak lazım. Ailelerden isteğimiz; ne kadar fırçalamaya önem verirlerse bize olan ihtiyaçları o kadar azalacaktır" diye konuştu.

Engelli kişiler ile dişçi fobisi olan çocuklara genel anestezi altında tedavi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASİBE KARADAĞ - Sağlık
img

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
img

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
img

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.