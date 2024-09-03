Elazığ Depremi Sonrası Kalp Nakli Bekleyen Hümeyra Hifa Çelik'in Durumu

ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden 1 hafta sonra soğuk algınlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı konulan Hümeyra Hifa Çelik (6), yaklaşık 9 aydır kalp nakli bekliyor. Hümeyra, son 2 aydır Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Sinem ve Abdurrahman Çelik'in tek çocukları Hümeyra Hifa Çelik, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden 1 hafta sonra soğuk algınlığı şikayetiyle ailesi tarafından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda Hümeyra'ya kalp yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerleyen Hümeyra, geçen yıl kasım ayında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde organ nakli sırasına alındı. Hastanede son 2 aydır yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan Hümeyra, yaklaşık 9 aydır kalp nakli bekliyor.

'NAKİL DIŞINDA TEDAVİSİ YOK'

Hümeyra'nın babası Abdurrahman Çelik, Elazığ depreminde evlerinin yıkılmadığını; ancak soğuk nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "O soğukta kızım da maalesef soğuk algınlığına yakalandı. Aldığı soğuk algınlığı da kalbine direkt sirayet edince süreç buralara geldi. Depremden hemen birkaç hafta sonra bu tanıyı aldı. Doktorlarımızın artık bu süreçte bize söylediği; 'ECMO cihazı bir tedavi yöntemi değil, hayatta tutma yöntemi.' O yüzden kızımın kalp nakli olması dışında bir tedavi süreci yok. Şu anda 59 gündür artık ECMO cihazına bağlı olarak uyutulmuş vaziyette. Süreç 5 yıldır ilaç tedavisiyle gidiyordu ama geçtiğimiz sene kasım ayından itibaren artık ilaçlara ve klinik tedavilere cevap vermemeye başladı ki kalp yetmezliğinin de zaten olağan süreci bu şekilde ilerliyormuş. Biz de Kasım 2023'ten beri kalp nakil listesindeyiz. 101 gündür de acil listede olarak bekliyoruz" dedi.

'BAĞIŞÇI OLMAYA KARAR VERDİK'

Abdurrahman Çelik, vatandaşlardan organ bağışçısı olmalarını isteyerek, "Maalesef organ bağışı ülkemizde yeterli seviyede değil. Sağlık Bakanlığımız bu konudaki verilerini de sık sık yayımlıyor. Kızımdan dolayı da ben bunları her zaman takip ediyorum. Baktığımızda 2023 yılında 1300 beyin ölümü gerçekleşmişken sadece 240 aileden izin alınabilmiş. Bu yüzde 10'luk bir orana tekabül ediyor; ama Türkiye'de şu an binlerce insan kalp nakli için bekliyor. Bunlardan bir tanesi de benim kızım. Organ bağışı konusunda aslında biz dahi bu süreci yaşamayana kadar bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. ve bu süreçle beraber biz de bağışçı olmaya karar verdik" diye konuştu.

Çelik, kızına kalp bulunacağına inandıklarını belirterek, "Umutluyuz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Gözümüz sürekli telefonda. O mutlu haberin bir an önce gelmesini bekliyoruz. İnanıyoruz, gelecek. Ancak sürecimiz zor" ifadelerini kullandı.