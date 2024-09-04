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Elazığ'da Parkinson Hastalarına PEG-J İşlemi Yapılmaya Başlandı

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ileri evre parkinson hastalarına endoskopi eşliğinde Jejunal tüp ile perkütan endoskopik gastrojejunostomi işlemi yapılmaya başlandı. Bu yöntem sayesinde ileri evre parkinson hastalarının daha etkili bir şekilde tedavi edilebileceği bildirildi.

Elazığ'da parkinson hastalarına PEG-J işlemi yapılmaya başlandı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ileri evre parkinson hastalarına endoskopi eşliğinde Jejunal tüp ile perkütan endoskopik gastrojejunostomi işlemi yapılmaya başlandı.

İleri evre parkinson hastalarında hastaya verilen ilacın mide asiti tarafından etkilenmesini engellemek amacıyla uygulanan PEG-J yöntemi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Bu yöntem sayesinde ileri evre parkinson hastalarının daha etkili bir şekilde tedavi edilebileceği bildirildi.

Yöntem ile hastaya verilecek olan ilacın mide asidi ile parçalanmasını engellemiş olduklarını belirten Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Sadık Keşmer, "Bu gün burada parkinson hastası olan bir hastamıza jejunal tüp takıldı. Bu işlem endoskopik olarak yapılıyor. Hastamızda daha öncesinden Endoskopik olarak Perkütan Endoskopik Gastrostomi takmıştık. PEG hastalarında veya PEG'i olmayan hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi yöntemiyle midesinin içinden geçirdiğimiz tüpü ince bağırsağın üst kısmı dediğimiz jejunuma kadar ilerletiyoruz. Jejunal tüpü mideden en az 35 - 40 santim uzaklaştırmış oluyoruz. Bu sayede ilacın mide asidi ile parçalanmasını engelleniyor. Endoskopik olarak tüp yerleştirildikten sonra nöroloji uzmanlarımızın kontrolünde ilaç infüzyonu ve ilaç tedavisi yapılıyor" dedi.

Op. Dr. Keşmer, "İleri evre parkinson hastalarında kullanılan en iyi tekniklerden biri olan bu yöntemde özel bir pompa vasıtası ile takılan kataterden doğrudan ince barsağın jejunum kısmına sürekli infüzyon şeklinde ilaç uygulanabiliyor. Böylece kullanılan ilaç en iyi emilim yeri olan jejunuma doğrudan uygulanarak, hızla beyne ulaşmasına olanak sağlanıyor. Endoskopi eşliğinde PEG-J (perkütan endoskopik gastrojejunostomi) adı verilen bir yöntem ile mideden ince barsağın jejunum parçasına bir tüp yerleştirilir. Karın duvarında kalan yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda veya daha uzun olarak 0,5 santim çapında tüp bırakılır. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemizde bu işlemi ilk kez gerçekleştirmiş olduk. Hastamız Nöroloji kliniğimizde bu açılan tüpten ilaçlarını almaya başlayacak inşallah. Bu işlemden daha fazla fayda görmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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