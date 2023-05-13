Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Artık Türkiye'de eczacılık fakültesine ihtiyaç yok"

14 Mayıs Eczacılık Günü Töreni

SAMSUN - ' Eczacılar Günü'nde konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, artık Türkiye'de eczacılık fakültesine ihtiyaç kalmadığını ve açık olan eczacılık fakültelerinin bir kısmının da AR-GE merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla Samsun'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ve Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları nedeniyle eczacılara teşekkür ederken, eczacıların sorunlarından da bahsettiler.

"Artık Türkiye'de eczacılık fakültesine ihtiyaç yok"

Birçok yeni mezun eczacının istihdam sorunu yaşadığına değinen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "14 Mayıs, bilimsel eczacılığın 184. yılını kutluyoruz. Genel seçimler nedeniyle 1 gün erkenden kutladık. Çok zor bir süreçten geçtik. Öncesinde pandemi, sonrasında deprem felaketi, yüreğimizi burkan, yüreğimizi yakan, deprem felaketinden sonra Türkiye'de tüm eczacılar sahadaydılar. Türk Eczacıları Birliği'nin organizasyonunda odalarımızın koordinasyonunda 28 Sahra Eczanesi kurduk ve burada gönüllü meslektaşlarımız görev yaptılar. Türkiye'de eczacıların birçok sorunu var. Kamudaki meslektaşlarımızın çok önemli problemleri var. Eczacılık fakülteleriyle ilgili çok ivedi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Artık Türkiye'de eczacılık fakültesine ihtiyaç yok. Mezun olan meslektaşlarımızın istihdamında çok büyük bir plansızlık var. Dolayısıyla eczacılık fakültelerinin artık açılmaması ve bir kısmının da AR-GE merkezlerine dönüştürülerek kapatılmasına ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. Her yıl 3 binden fazla eczacılık öğrencimiz mezun oluyor. Eczacılık fakültelerinin sayısının bu kadar fazla olması ve mezun sayısının fazla olması nedeniyle genç meslektaşlarımız çok zor şekilde hayata başlamak durumunda kalıyorlar. Yükseköğretim Kurumuna bunu defalarca iletmiş olmamıza rağmen henüz bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki dönemde bu konuda adımlar atılır" dedi.

Eczacıların her zaman vatandaşın yanında olduğuna değinen Onur Ferhat Karacan ise "Zor bir dönemden geçtik. Pandemiden sonra biraz daha rahatlayacağımız bir dönem olacak, yavaş yavaş normal bir hayata geçeceğiz derken maalesef 6 Şubat sabahı acı bir felaketle karşı karşıya kalarak uyandık. Bizler yine geçmişte olduğu gibi duyarlılığımızı göstererek bölgedeki vatandaşlara, meslektaşlarımıza can suyu olmaya çalıştık. Türk Eczacıları Birliğimizin önderliğinde bölgede 28 adet çadır ya da konteyner eczanede vatandaşın ilaçsız kalmaması için çaba sarf ettik. Biz Samsun Eczacı Odası olarak sorumlu olduğumuz Kahramanmaraş'ta 8 tane eczanenin kurulumunda aktif rol oynadık. Gönüllü olarak oraya katılan, gidemeyip dışarıdan destek sunan, ilaç gönderen, eczanelerinde ilaç yapan tüm meslektaşlarıma, eczane teknisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Samsun Diş hekimleri Odası ve Samsun Tabip Odası'nın da anıta çelenk sunduğu tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.