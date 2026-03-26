Ankara'da 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi

ANKARA Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyuma; Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesi Başkanı Dr. Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve çok sayıda alanında uzman doktor ve sağlık çalışanı katıldı. Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, sempozyumda yaptığı konuşmasında, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun liderliğinde ortaya konulan 'Sağlıklı Türkiye' vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle tüberkülozla mücadeledede önemli çalışmalar yürütülüyor. Tüberkülozda korunmak, hastalığı tedavi etmekten çok daha önce geliyor. Erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçleri büyük önem taşıyor. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM'lerde koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülüyor" dedi.

Toplum sağlığının korunmasında erken tanı, düzenli takip ve tedaviye uyumun önemine dikkat çekilen programda, tüberkülozla mücadelede güncel bilimsel gelişmeler paylaşıldı.

