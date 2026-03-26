Haberler

Ankara'da 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi

Ankara'da 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, tüberkülozla mücadelede erken tanı, düzenli takip ve tedavinin önemi vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Türkiye' vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe sağlık çalışanları katıldı.

ANKARA Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyuma; Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesi Başkanı Dr. Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve çok sayıda alanında uzman doktor ve sağlık çalışanı katıldı. Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, sempozyumda yaptığı konuşmasında, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun liderliğinde ortaya konulan 'Sağlıklı Türkiye' vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle tüberkülozla mücadeledede önemli çalışmalar yürütülüyor. Tüberkülozda korunmak, hastalığı tedavi etmekten çok daha önce geliyor. Erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçleri büyük önem taşıyor. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM'lerde koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülüyor" dedi.

Toplum sağlığının korunmasında erken tanı, düzenli takip ve tedaviye uyumun önemine dikkat çekilen programda, tüberkülozla mücadelede güncel bilimsel gelişmeler paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı

Hepsi Suriyeli vatandaşa ait! Çöpten çıktı, değeri dudak uçuklatıyor
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!