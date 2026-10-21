Dr. Yıldırım, mevsim geçişlerinde enfeksiyon riskinin artabileceğini söyledi

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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın Yıldırım, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık, nem ve gün ışığı değişikliklerinin vücudun uyum sürecini etkileyebildiğini belirterek, bu dönemlerde bazı solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının artabildiğini söyledi.

Mevsim değişiklikleriyle birlikte yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, uyku düzensizliği, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi yakınmaların görülebildiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, bu belirtilerin her zaman mevsim geçişlerinden kaynaklanmadığını, farklı hastalıkların da işareti olabileceğini ifade etti.

Mevsim geçişlerinde enfeksiyon riski artabiliyor

Solunum yolu enfeksiyonlarının mevsim geçişlerinde daha sık görülmesinin yalnızca bağışıklık sistemindeki değişikliklerle açıklanamayacağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, çevresel şartların ve günlük yaşam alışkanlıklarının da bu süreçte etkili olduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle insanların daha fazla kapalı ortamlarda bulunduğunu ve yakın temasın arttığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, yeterince havalandırılmayan ortamların solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kolaylaştırabildiğini kaydetti.

Düşük nemin solunum yollarındaki koruyucu bariyeri etkileyebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sıcaklık ve nem şartlarının bazı solunum yolu virüslerinin çevredeki dayanıklılığını ve bulaşma özelliklerini etkileyebildiğini ifade etti.

Gün ışığının azalmasının D vitamini sentezini ve vücudun biyolojik ritmini etkileyebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan her yakınmayı yalnızca bağışıklık sistemindeki değişikliklerle açıklamak doğru değildir. Çevresel şartlar ve günlük yaşam alışkanlıkları da bu süreçte önemli rol oynamaktadır" dedi.

Mevsim geçişlerinde görülen yakınmalar

Mevsim geçişlerinde yaşanan gün ışığı değişikliklerinin uyku düzenini ve günlük yaşamı etkileyebildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Gün ışığındaki azalma, melatonin salgılanmasını ve vücudun biyolojik ritmini etkileyebilir. Bunun sonucunda uyku düzeninde değişiklikler ve gün içerisinde yorgunluk hissi ortaya çıkabilir. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetler ise özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında görülebilir" ifadelerini kullandı.

Bu belirtilerin değerlendirilmesinde eşlik eden belirtilerin önem taşıdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, özellikle ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerin farklı hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklığı desteklemek için günlük alışkanlıklara dikkat

Mevsim geçişlerinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesinin önem taşıdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin genel sağlığın korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Beslenmede sebze ve meyvelere, yeterli miktarda proteine ve tam tahıllara yer verilmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumasının da genel sağlık açısından önemli olduğunu kaydetti.

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada el hijyeninin ve kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılmasının önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, risk grubundaki kişilerin aşı önerileri konusunda hekimlerine danışması gerektiğini belirterek, "65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik hastalığı bulunanlar ve sağlık çalışanları mevsimsel influenza aşısı konusunda hekimlerine danışmalıdır. Gerekli durumlarda güncel COVID-19 aşı önerileri de kişinin sağlık durumu doğrultusunda hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

Kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı

Mevsimsel değişikliklerin diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların kontrolünü etkileyebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, bu hastalıkları bulunan kişilerin düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle astım ve KOAH hastalarında sonbahar döneminde viral enfeksiyonlar ve mevsimsel alerjenlerdeki değişiklikler nedeniyle hastalık alevlenmelerinin görülebildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Kronik hastalığı bulunan kişilerin kontrollerini aksatmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan bırakmaması gerekir." diye konuştu.

Belirtiler şiddetlenirse sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Solunum yolu enfeksiyonlarına işaret edebilecek belirtilerin uzun sürmesi veya şiddetlenmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, özellikle nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Günlük yaşamda alınabilecek basit önlemlerin mevsim geçişlerinin daha sağlıklı geçirilmesine katkı sağlayabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Belirtilerin yalnızca mevsim geçişine bağlı olduğu düşünülmemeli, gerektiğinde tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Sabah ve akşam saatleri arasındaki sıcaklık farklarına karşı katmanlı giyinmek, ani terleme ve üşümeyi önlemeye yardımcı olabilir. Yeterli su tüketimi, düzenli uyku, dengeli beslenme, el hijyeni ve kapalı ortamların havalandırılması gibi alışkanlıkların sürdürülmesi de sağlığın korunması açısından önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı