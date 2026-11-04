Dr. Selim Özgül, grip ve soğuk algınlığında antibiyotiğin etkisiz olduğunu söyledi

Özel Midlene Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara genellikle virüslerin neden olduğunu belirterek, antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığını söyledi. Özgül, hastalıklardan korunmak için kapalı ortamların havalandırılması, el hijyeni ve grip aşısının önemine dikkat çekerek, yeterli sıvı tüketilmesi gerektiğini de vurguladı.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı uyarı geldi. Özel Midlene Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, grip ve soğuk algınlığına yakalanan vatandaşların doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmamaları gerektiğini belirtti.

"Antibiyotikler virüslere etki etmiyor"

Grip ve soğuk algınlığına genellikle virüslerin neden olduğunu ifade eden Dr. Selim Özgül, "Bu hastalıklara virüsler neden olmakta. Antibiyotikler de bu virüslere etki etmemekte. Bu nedenle en fazla yapacağımız şey dinlenmek ve yeterli sıvı almaktan ibaret oluyor. Hekimin uygun gördüğü hastalarda grip virüsüne doğrudan etkili olan bazı ilaçlarımız mevcut" dedi.

Grip ile soğuk algınlığını karıştırmayın

İki hastalık arasındaki belirtilere de dikkat çeken Özgül, soğuk algınlığının genellikle yavaş başladığını, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırığın ön planda olduğunu söyledi. Gribin ise ani başlangıçlı ateş, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle kendini gösterdiğini belirten Özgül, bu ayrımın hastalığın seyri ve tedavi kararı açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Günlük 1,5-2 litre sıvı tüketilebilir"

Hastalık döneminde yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Özgül, günlük sıvı ihtiyacının kişinin kilosuna, mevsime, sıcaklığa ve sıvı kaybına göre değiştiğini belirtti. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük sıvı ihtiyacının ortalama 2 litre olduğunu ifade eden Özgül, kış aylarında ise genel olarak 1,5-2 litre civarında sıvı tüketilebileceğini söyledi. İshal ve yoğun terleme gibi sıvı kaybının arttığı durumlarda ihtiyacın daha fazla olabileceğini de sözlerine ekledi.

Gripten korunmanın en etkili yolu aşılama

Gripten korunmada yıllık aşılamanın önemine dikkat çeken Özgül, özellikle risk gruplarına sonbahar aylarında grip aşısı yapılmasını önerdiklerini belirtti. Grip aşısının hastalığa yakalanmayı tamamen engellemediğini ancak hastalığın daha hafif geçirilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kapalı ortamları havalandırın, hasta olduğunuzda maske takın

Hastalıklardan korunmak için günlük hayatta alınabilecek önlemleri de sıralayan Özgül, kapalı ortamların düzenli havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunmasının önem taşıdığını söyledi. Hastalık döneminde maske kullanımının da bulaş riskini azaltmada etkili olduğunu belirten Özgül, "Unutmamak gerekir ki hastayken dinlenmek, kendimize karşı olduğu kadar çevremize karşı da sorumluluktur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı