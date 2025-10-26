Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Haberler

Düzce'de yağışlarla birlikte mantar sezonu başladı. Doğada kendiliğinden yetişen mantarlara karşı uzmanlar zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların yenilmesiyle ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin ülkemizde sık sık görüldüğü bildirildi.

  • Düzce'de yağışlarla birlikte mantar sezonu başladı.
  • Doğada kendiliğinden yetişen mantarların yenilmesi ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere neden olabilir.
  • Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarın yenmesinden 2 ile 6 saat sonra ortaya çıkabilir.
  • Zehirlenme belirtileri arasında sersemlik, bulantı, kusma, karın ağrısı ve karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları bulunur.
  • Zehirlenme durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  • Mantar zehirlenmelerinden korunmak için bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir.

Tüm yurtta olduğu gibi ormanlarla kaplı Düzce'de de doğada kendiliğinden yetişen mantarlarda artmaya başladı. Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmesi gerektiği bildirdi.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN UYARI VAR

Düzce'de yağışlarla birlikte mantar sezonu başladı. Doğada kendiliğinden yetişen mantarlara karşı uzmanlar zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların yenilmesiyle ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin ülkemizde sık sık görüldüğü bildirildi.

"ÖLÜMLE BİLE SONUÇLANABİLİR"

Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Yasin Yılmaz, "İki saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir.

Zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" ifadelerinde bulundu.

