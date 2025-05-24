Doç. Dr. Bilge Bayraktar: Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar

"İyileşme Burada Başlar" programında konuşan Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilge Bayraktar, doğum sonrası süreçte yeni doğan ünitesinin gerekliliğini, anne sütünün hayati önemini ve aşıların koruyucu rolünü vurguladı.

"DOĞUM SONRASI BEBEKTE BAZI HASTALIKLAR MEYDANA GELEBİLİR O YÜZDEN YENİ DOĞAN ÜNİTESİ OLMASI GEREKİYOR"

Doç. Dr. Bilge Bayraktar, doğum sonrası süreçte karşılaşılabilecek risklere dikkat çekti. Yenidoğan bebeklerin gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için özel bakım alanlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bayraktar, "Doğum sonrası bebekte bazı hastalıklar meydana gelebilir o yüzden yeni doğan ünitesi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"28 HAFTALIK DOĞAN BEBEĞİN GELİŞİMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATMASI GEREKİR"

Erken doğumun doğurabileceği riskleri değerlendiren Bayraktar, özellikle 28 haftalık gibi ileri düzey prematüre doğumlarda yeni doğan yoğun bakım ünitesinin şart olduğunu belirtti. Bu bebeklerin gelişimlerini dış destekle tamamlaması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yoğun bakım süreçlerinin bu açıdan hayati önemde olduğunu söyledi.

"BEBEKLER İÇİN İLK 6 AY ANNE SÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ VE YETERLİDİR"

Anne sütü üzerine de önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, ilk 6 ayda bebeklerin tüm ihtiyaçlarının sadece anne sütü ile karşılanabileceğini belirtti. Ayrıca, "Anne sütünün çocukluk döneminde geçirilecek olan enfeksiyonlara karşı koruyucu etkileri vardır" diyerek, anne sütüyle beslenmenin sadece anlık değil uzun vadeli sağlık etkileri olduğuna dikkat çekti.