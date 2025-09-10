Haberler

Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi
Güncelleme:
Japon araştırmacılar, diş kaybına kalıcı çözüm olabilecek devrim niteliğinde bir ilaç geliştirdi. Dişlerin doğal yollarla yeniden çıkmasını hedefleyen tedavi, hayvan deneylerinde başarıya ulaştıktan sonra insanlar üzerinde test ediliyor. Sonuçlar olumlu olursa, doğuştan diş eksikliği yaşayan çocuklardan yetişkinlere kadar milyonlarca insan için 2030'a kadar yepyeni bir tedavi kapısı aralanacak.

Japon araştırmacılar, dişlerin kaybedildikten sonra yeniden büyümesini mümkün kılacak bir ilaç geliştirdi. Eğer yapılan klinik deneyler başarılı olursa, bu tedavi 2030'a kadar geniş çapta kullanılabilir hale gelecek.

YENİ DİŞ ÇIKARTACAK İLAÇ GELİŞTİRİLDİ

İnsan vücudu 206 kemikten oluşur ve kemikler, zarar gördüklerinde kendilerini onarabilirler. Ancak dişler, vücutta bulunan en sert yapılar olmalarına rağmen, kendini yenileme yetenekleri bulunmaz. İşte Japon bilim insanları, bu eksikliği gidermek için yeni bir tedavi üzerinde çalışıyorlar.

Diş çıkartan ilaç geliştirildi! Ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu

HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER BAŞARILI OLDU

Araştırmanın temelini, diş büyümesini engellediği belirlenen 'USAG-1' adlı özel bir antikor oluşturuyor. Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanları, 2021 yılında bu antikorun etkisini engelleyerek diş gelişimini tetikleyen bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem, kemik morfojenetik proteinler (BMP) ile antikor arasındaki etkileşimi bozuyor. Gelinciklerde yapılan deneyler olumlu sonuçlar verince ekip, insanlar üzerinde klinik çalışmalara başladı.

EN AZ 1 DİŞİ EKSİK 30 ERKEK ÜZERİNDE DENENİYOR

Eylül 2024 itibarıyla, 30 ila 64 yaş arasında ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek üzerinde denemeler başlatıldı. İlaç damar yoluyla veriliyor ve deney süreci 11 ay sürecek. Hayvanlar üzerinde yapılan önceki testlerde yan etkiler gözlemlenmediği için bilim insanları umutlu.

Diş çıkartan ilaç geliştirildi! Ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu

2030'DA KULLANIMA SUNULMASI AMAÇLANIYOR

Araştırmanın ilerleyen aşamalarında, doğuştan diş eksikliği olan çocuklar da tedaviden faydalanabilecek. Kitano Hastanesi, özellikle 2 ila 7 yaş arasındaki çocuklarda bu uygulamayı gerçekleştirmeyi planlıyor. Nihai amaç ise 2030 yılına kadar dişlerin yeniden büyümesini sağlayan bu tedaviyi güvenle ve yaygın şekilde kullanıma sunmak.

HEDEF: YENİ BİR UMUT

Araştırmayı yöneten Katsu Takahashi, "USAG-1'in baskılanmasının diş oluşumuna katkı sağladığını biliyoruz. Şimdi bunun insanlarda da işe yarayıp yaramadığını test ediyoruz" diye konuştu. Takahashi, bu tedavinin doğuştan diş eksikliği yaşayanlar kadar, dişlerini kaybeden herkes için yeni bir umut olmasını hedeflediklerini belirtti.

