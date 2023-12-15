Depremde hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen anne protez bacakla ayağa kalktı

Depremzede anne protezle ayağa kalktı: Tek isteğim oğlumun mezarına gitmek

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 2,5 yaşındaki oğlunu kaybeden, kendisi ise 35 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan; ancak sağ bacağı diz altından kesilen Zeliha Korkmaz (25), protez bacakla ayağa kalktı. İlk adımlarını atan Korkmaz, tek isteğinin oğlunun mezarını ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Zeliha Korkmaz, 2,5 yaşındaki oğlu Mehmet Korkmaz ile birlikte, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da oturdukları 5 katlı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Zeliha Korkmaz, 35 saat sonra yaralı kurtarılırken, oğlu ise hayatını kaybetti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Zeliha Korkmaz'ın tedavi sürecinde sağ bacağı diz altında ampute edildi. Zeliha Korkmaz, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez uygulamasıyla yeniden ayağa kalktı. Protez bacakla ilk adımlarını atan ve fizik tedavi süreci devam eden depremzede annenin ilk hedefi yürüyerek oğlunun Adıyaman'daki mezarına gitmek.

'OĞLUM SON NEFESİNİ KUCAĞIMDA VERDİ'

Zeliha Korkmaz, eşi görev için il dışında olduğu sırada oğluyla uyurken depreme yakalandıklarını söyleyerek, "Oğlum kucağımdaydı. Depremin durmasını bekledim. Deprem durmadı, daha çok sallandı. O ilk sallanma ile beraber yer altımızdan kaydı. ve ondan sonra evimizin yıkılması 10 saniyeyi geçmedi. Molozlar, betonlar hepsi üzerimize geldi, sıkıştık. Hemen ardından ikinci deprem oldu. Molozların geldiğini hissettim. Sol kolumu oğlumun üzerine attım, onu koruyabilmek için. O da baya sıkışmıştı. Çıkamadık. Çok bağırdım. Dışarıdan sesler geliyordu; ama benim sesim gitmiyordu. 35 saat sonra çıkardılar beni. Oğlum bayağı çırpındı. Sesimiz geç duyuldu. Oğlum yaşıyordu. Sonra nefessiz kaldı. Orada öldüğünü biliyorum, kucağımdaydı. Son nefesini kucağımda verdi" dedi.

'MEZARINA SARILMAK İSTİYORUM'

Zeliha Korkmaz, doktorların bacağını kurtarmak için çok çalıştığını, ancak olmadığını, kolundaki hasarın ise tedaviyle iyileştiğini belirtti. Tedavisi sürecinde 3 ay da yoğun bakımda kaldığını anlatan ve ardından protez bacak takıldığını söyleyen Zeliha Korkmaz, "Protezle yürümeye başladım. Fizik tedavim devam ediyor. İlk geldiğimde psikolojim hiç yerinde değildi. 'Yürüyemem, nasıl olur, nasıl yapacağım?' diye kaygılarım vardı. Kolum da sıkıntılıydı. Ağladığım günler çok oldu; ama bana çok destek oldular sağ olsunlar. 'Sana güveniyoruz, başarırsın' dediler. Çok teşekkür ediyorum. Tek isteğim, en büyük hedefim yürüyüp oğlumun mezarına gitmek, mezarına sarılmak. Bundan sonra da artık yürüyüp, kimseye muhtaç olmadan çalışmak, kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'38 HASTANIN PROTEZİNİ KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Koyuncu, 6 Şubat depremlerinde yaralanan 200'den fazla hastanın ayaktan ve yatarak tedavisinin hastanelerinde tamamladığı bilgisini vererek, "Bu hastalarımızın büyük çoğunluğu göçük altında kalmaya bağlı olarak gelişen sinir yaralanmaları, kırıklar, omurilik yaralanmaları, yumuşak doku yaralanmalarından oluşmaktaydı. 38 hastamızda ise yine göçük altında kalmaya bağlı olarak ampütasyon yani kol veya bacakta uzuv kaybı gerçekleşmişti. Bu 38 hastamızın yara bakımları tamamlandıktan sonra rehabilitasyon ekibi ile birlikte protez takılma kararlarını verdik. İnşallah 1 ay kadar bir süre içerisinde bu 38 hastanın tamamının protezlerinin yapılmış olmasını ve kullanıma sunulmuş olmalarını ümit ediyoruz" dedi.