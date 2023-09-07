Depremde bacağını kaybeden Enes, protezle ayağa kalktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinde enkazdan yaralı olarak kurtarılıp, sol bacağı dizinin altından ampute edilen 6'ncı sınıf öğrencisi Mevlüt Enes Yurdakonar (11), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde takılan protez ve uygulanan rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar yürümeye başladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Mevlüt Enes Yurdakonar ile ailesi enkaz altında kaldı. Mevlüt Enes, depremden 57 saat sonra yaralı kurtarıldı; anne ve babasının ise cansız bedeni çıkarıldı. Halası Hatice Yurdakonar (46) ile 9 Şubat'ta ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Mevlüt Enes, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mevlüt Enes'in sol bacağı, burada gördüğü tedavilere rağmen 55 günün ardından dizinin altından ampute edildi. Daha sonra sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sol bacağına protez takılan Mevlüt Enes, rehabilitasyon ve egzersizlerle tekrar yürümeye başladı. 'SON 2-3 GÜNDÜR DESTEKSİZ YÜRÜYOR'

Mevlüt Enes'in tedavisini yürüten Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Pediatrik Rehabilitasyon Klinikleri Sorumlusu Prof. Dr. Canan Çulha, "Mevlüt Enes, cerrahi bölümlerde, yoğun bakımlarda kalmış. Sol diz altından ampütasyonu yapılmış. Bize geldiğinde ampütasyonda güdük yarası ve sol dizinde hareket kısıtlılığı vardı. Sağ bacağı tamamen ödemliydi. Ezilme yaralanması geçirmişti, fasyotomileri vardı. Sağ bacaktaki ödemle uğraştık. EMG'lerinde de iki sinirde ağır parsiyel lezyon çıktı. Sağ dizini tam kilitleyemiyordu, üzerine basamıyordu. Egzersizlerle sağ bacağını kuvvetlendirdik, ödemini giderdik. Sağ dizine yürüme afosu yazdık. Sol diz altına mekanik modüler pasif vakum sistemli protezi uygun görerek alabileceği en üst protezi yazdık. Son 2-3 gündür de desteksiz yürüyor" dedi.

'MEVLÜT ENES'İN HEDEFİ; DOKTOR OLMAK'

Halası Hatice Yurdakonar ise "Mevlüt Enes, 133'üncü gününde fizik tedavi görürken ilk defa ayağa kalktı. Daha sonra protezi onaylandı ve 20 gün önce protezi takıldı. Şimdi kendi kendine yürümeye başladı. Pazartesi Kahramanmaraş'a döneceğiz. Mevlüt Enes, inşallah 6'ncı sınıftan okuluna devam edecek. Kahramanmaraş'ta özel bir okulda eğitim görecek. Hedefi doktor olmak" diye konuştu.

'28 HASTAMIZIN PROTEZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Özge Tezen de depremin ilk günlerinden bu yana hasta kabulüne devam ettiklerini söyledi. Bugüne kadar 249 depremzede hastanın tedavi süreçleri ve rehabilitasyon programlarının tamamlandığını belirten Tezen, "Depremlere bağlı olarak sinir hasarı ve uzuv kaybı gelişen hastaların ortez ve protezlerinin temini ile ilgili olarak ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile yoğun çalışmalar ve Cumhurbaşkanlığının 2 Mayıs'taki kararnamesiyle hastaların ihtiyacı olan ortez ve protezlerin tedarik süreci 16 ilde 19 eğitim ve araştırma hastanesinde en üst düzey sağlanıyor. Şu ana kadar hastanemizde 79 ampute hastamızı, rehabilitasyon ve protez teminleri için merkezimize yatırdık. Şimdiye kadar yaklaşık yarısının protez temini ve eğitim süreçleri tamamlanarak taburculukları gerçekleşti. Bugün itibarıyla merkezimizde 28 ampute hastamızın protez yapım ve eğitim süreçleri halen devam etmektedir. Tüm ekibimiz olarak hastalarımızın en kısa sürede sosyal hayata adaptasyonlarını sağlayabilmek için özveriyle çalışmaktayız" dedi.