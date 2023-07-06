Depremde ağır hasar alan evden çıkarılan SMA hastası Zümra Nazlı, Eskişehir'de yaşam savaşı veriyor

Malatya'da depremler sonucu ağır hasar alan evden çıkarılan 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Zümra'nın tedavisi için 42 milyon lira gerekiyor.

MALATYA'da 6 Şubat merkezli depremlere yakalanıp, ağır hasar alan evden bağlı olduğu 8 cihaz nedeniyle güçlükle çıkarılan, sevki sırasında nakil ambulansı kaza yapan 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı, şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Zümra'nın babası Mehmet Nazlı (41), "Zümra direniyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı" dedi. Sağlık Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Malatya Sağlık Haberler