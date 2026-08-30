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KKTC’de batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi

KKTC’de batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi Haber Videosunu İzle
KKTC’de batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği, 18 kişiden ise henüz haber alınamadığı açıklandı. Facianın ardından ülkede 3 günlük milli yas ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için mücadelesi sürerken, can kaybının 8’e yükseldiği bildirildi.

CAN KAYBI 8’E YÜKSELDİ, 18 KİŞİ KAYIP

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kazayla ilgili yaptığı açıklamada faciada 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Erhürman, 18 kişiden ise halen haber alınamadığını belirtti.

Kazanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ekiplerin yanı sıra farklı unsurlar da destek verirken, kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

KKTC’DE 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Facianın ülkede yarattığı büyük üzüntünün ardından KKTC yönetimi önemli bir karar aldı. Gemi kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle ülkede 3 günlük milli yas ilan edildi.

ERDOĞAN’DAN ERHÜRMAN VE ÜSTEL’E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmelerde kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada arama kurtarma faaliyetlerinin gece saatlerinde de kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin yürütülen çalışmalara önemli destek sağladığını belirten Erhürman, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Erhürman, kayıp vatandaşların bulunması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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