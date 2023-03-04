Deprem bölgelerinde 'salgın' hastalık incelemesi

DEPREM bölgesinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olmak üzere 3 ilde incelemede bulanan Halk Sağlığı Komisyonu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu anda Türkiye'nin başka bir ilinde görülen enfeksiyonlar kadar burada da bulaşıcı hastalık görüyoruz şeklinde ki bu doğaldır.

DEPREM bölgesinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olmak üzere 3 ilde incelemede bulanan Halk Sağlığı Komisyonu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu anda Türkiye'nin başka bir ilinde görülen enfeksiyonlar kadar burada da bulaşıcı hastalık görüyoruz şeklinde ki bu doğaldır. O nedenle sahada sunulan güçlü koordinasyonla sağlanan hizmetler sayesinde bir salgın ve kümelenme durumu olmadığını şu an için söyleyebiliriz" dedi.

?Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Recep Öztürk, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da salgın hastalıklara yönelik yapılan saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Burada tüm altyapının, bu enfeksiyonların oluşmaması için ilgili konaklama yerlerinde tuvaletlerin güçlendirilmesi, sayıca artırılması, seyyar çamaşırhanelerin yaygın şekilde kullanıma girmesi, banyo imkanlarının artırılması, bu enfeksiyonların şu anda kontrol altında olmasının en önemli nedeni. Sahadan merkeze güçlü bir entegrasyon var, gerek ishaller, gerek solunum yolu enfeksiyonları en ileri düzeyde kurulmuş durumda. Solunum yolu paneli değimiz, bütün temel etkenleri çalışan sistemler mevcut. Sahadan bu şekilde şüpheli enfeksiyon, bulaşıcı hastalık bildirildiğinde şu anda buradaki laboratuvar imkanlarında bu etkenler hızla çalışılıp, sahaya yönelik tedbirler alınma durumunda. Eczanelerin çoğu işlemez durumda olduğundan gerekli ilaçların hepsinin temin edildiğini mahallinde gördük. Bu 3 ilde de sağlanıyor. Şu anda Türkiye'nin başka bir ilinde görülen enfeksiyonlar kadar burada da bulaşıcı hastalık görüyoruz şeklinde; ki bu doğaldır. O nedenle sahada sunulan güçlü koordinasyonla sağlanan hizmetler sayesinde bir salgın ve kümelenme durumu olmadığını şu an için söyleyebiliriz. Böyle bir riski de önlemek için çok güçlü laboratuvar sistemi kurulmuş aktif bir takip sisteminin çalıştığını gözlemledik."