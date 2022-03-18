Covid-19'da zirveye yaklaşan ilde vakalar düşüşe geçti

TOKAT Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, geçtiğimiz ay yoğun bakımla beraber 150'llieri bulan yatan hasta sayısının 40'a kadar düştüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında korona virüs vakalarında ilk üç sırada yer alan Tokat'ta hasta sayısında ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Aşılama oranı yüzde 83'ü bulunan Tokat'ta, yoğun bakım ve yataklı servislerde hasta sayısındaki yoğunluk tersine döndü. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, geçtiğimiz ay yoğun bakımla beraber 150'llieri bulan yatan hasta sayısının 40'a kadar düştüğünü kaydetti. Pozitiflik sayılarının da binli vakaları geçmişken şu an 100'llü rakamların altında olduğunu belirten Tüzün, "Yoğun bakımlardaki doluluğumuz yüzde 50'lere düştü. Hatta Covid-19 yoğun bakımları, normal yoğun bakımlara çevirdik. İlçelerde mesela Turhal ve Erbaa ilçelerimizde pozitif yatan hiç hasta yok. Zile ve Niksar'da bir iki tane hastamız var. Yani şu an Covid yoğun bakımında pozitif olarak ya Tokat genelinde yatan 8 hasta var. Türkiye genelinde olduğu gibi ölüm olayları Tokat'ta da düştü. Bunlar sevindirici şeyler. Şüpheli yoğun bakımlar var" dedi.

"Yoğun bakım kapasitemizde hasta sayısı yüzde 50'nin altında"

İlçelerde Covid-19 yoğun bakımları normale servislere çevrilmesinin planlandığını belirten Tüzün, "Yoğun bakım kapasitemizde hasta sayısı yüzde 50'nin altında. İlçelerde de yüzde 90'ın altında. Covid-19 hastası var. O yönde sevindirici bizim için. 7 servisten 3 servise düştük. Bunlar da genelde sıkıntısız, taburculuğu planlanan hastalar. Ama dediğim gibi bu bizi rehavete düşürmesin. Aşımız olalım. Bu başarımız aşının sayesinde" diye konuştu

"Covid-19'dan bir an önce kurtulmak istiyoruz"

Tokat'ın geçtiğimiz ay omikron varyantında ilk üçe yükselmiş olduğunu hatırlatan Tüzün, "Omikronu da geçiren hastamız çoğaldığı için bu sayıda düştü. Yani 3 ay sonra bu bağışıklık azalacağı için yeniden bir artış olabilir. O yüzden vatandaşlar aşıyla korunmalarını devam ettirirlerse bizde normal görevlerimizi yapmaya devam ederiz. Şu an ameliyat sayılarımız gündüz 100'ün üstüne çıktı. Normal işlerimizi yapmaya başladık. Poliklinik sayılarımız 5 binlerin üzerine çıktı. Yani biz normal işimizi yapmak istiyoruz. Covid-19'dan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Tokatlı vatandaşlarımız da aşı olur. Bize destek verirse daha mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Başhekim Tüzün açıklamalarını şu şekilde devam etti: "Dün akşam 24 saatte 17 tane Covid -19hastası başvurmuş. 64 tane de PCR için gelenler olmuş. Yani bu da önceki aya göre önceki aya siz de biliyorsunuz kuyruklar oluşuyordu. Yani daha önceki aşılama ve o mikronun hızlı yayıldığı için neredeyse hastalığı geçirmeyen kalmadı gibi bir şey. Geçen aylarda mesela hiç şikayeti olmayan hastalar pozitif çıkıyordu. Bu da işte aşının sayesinde, vatandaş hastalığı hissetmeden atlatıyor. Yani büyük başarı aşıdan kaynaklanıyor"