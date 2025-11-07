Haberler

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor Haber Videosunu İzle
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çöplerin uzun süredir toplanmadığı İzmir'de, Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili uyarıda bulunarak, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı.

  • İzmir'de çöp krizi ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar kara sinek popülasyonunda artışa neden oldu.
  • Kara sinekler hastalık taşıyıcı vektörler olup küçük çaplı enfeksiyon kümelerine yol açabilir.
  • Evsel atıkların ayrıştırılması ve çöplerin ağzı kapalı poşetlerde atılması sinek üremesini azaltabilir.

İzmir'de aylarca süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar, kara sineklerin hızla çoğalmasına zemin hazırladı. Evlerde, restoranlarda ve araçlarda görülen karasinekler, sağlığı da tehdit ediyor. İzmir'in özellikle metropol ilçelerinde görünen karasinek yoğunluğu, vatandaşlar için adeta kabus haline geldi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayhan, sinek artışının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve evde ayrıştırmanın önemine de dikkat çekti.

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

"ÇÖP YÖNETİMİ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KRİTİK"

Kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu vurgulayan Dr. Ayhan, bu durumun büyük salgınlara değil ancak küçük çaplı enfeksiyon kümelerine yol açabileceğini belirtti. Kentte zaman zaman yaşanan çöp toplama sorunlarının sinek popülasyonunu artırabileceğine dikkat çeken Ayhan, düzenli atık yönetiminin önemine değinerek, "Hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Büyük salgınlar değil ama küçük küme enfeksiyonlar oluşturabilirler. Çöp yönetimi bu açıdan çok önemli" dedi.

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

"EVSEL ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Uzm. Dr. Ayhan, çöplerin açıkta kalmasının sinek üremesini kolaylaştırdığını belirterek, evsel atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların çöplerini ağzı sıkıca kapalı poşetlerde konteynerlere bırakmasının ve geri dönüşüm atıklarını ayrı toplamasının hem çevre hem de sağlık açısından faydalı olacağını ifade etti.

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kodumun itleri milleti cezaevlerine doldurdunuz kim nereden iş yapacak habere bak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

kalp kalp kalp izmirin dağları güzel günler göreceğiz çocuklar motorlar maviliklere süreceğiz kalp kalp kodumun iş bilmezleri çöp bile toplayamiyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.