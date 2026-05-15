Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabiliyor

ÇÖLYAK hastalığının halk arasında çocukluk çağı hastalığı olarak bilindiğini ancak her yaşta ortaya çıkabildiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, 16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, bağırsakların; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı gösterdiği ömür boyu süren kronik bir hassasiyet olan çölyak hastalığnın, toplumda her 100 kişiden birinde görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Bayrak, "Sadece ishal ve kilo alamama ile sınırlı kalmayan bu sinsi hastalık; vitamin eksikliğinden büyüme geriliğine, kemik erimesinden kısırlığa kadar birçok farklı belirtiyle kendini gösterebiliyor" dedi.

16 Mayıs Uluslararası Çölyak Günü dolayısıyla uyarılarda bulunan Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, her yaşta ortaya çıkabilen hastalığın teşhisinde geç kalınmaması gerektiğini ve tek tedavinin tavizsiz bir glutensiz diyet olduğunu ifade etti.

'YAŞ SINIRI YOK'

Çölyak hastalığının yalnızca çocukluk çağında görülmediğini belirten Doç. Dr. Bayrak, "Çölyak 3 yaşında da tanı alabilir, 30 yaşında da ortaya çıkabilir. Bu nedenle her zaman akılda tutulması gereken bir hastalık. Hastalık klasik belirtiler dışında farklı şikayetlerle de kendini gösterebiliyor. Artık daha sık vitamin eksiklikleri, karın ağrısı, huzursuzluk, kabızlık ve büyüme gelişme geriliği gibi belirtilerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

'KEMİK ERİMESİNDEN KISIRLIĞA KADAR ETKİLEYEBİLİYOR'

Çölyak hastalığının tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Bayrak, "Kemik erimesi, unutkanlık, B12 ve D vitamini eksiklikleri, folik asit eksiklikleri hatta infertilite dediğimiz çocuk sahibi olamama sorunları görülebiliyor. Nadir durumlarda da çölyak kriziyaşanabilir. Şiddetli ishal ve karın ağrısı ile hastalar hastaneye başvurabiliyor" dedi.

'TEDAVİSİ İLAÇ DEĞİL, DİYET'

Çölyak hastalığında en etkili tedavinin glutensiz beslenme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bayrak, "Buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca hastalığa neden olan gluten maddesi gıda sanayiinde 'kıvam arttırıcı' olarak çok yaygın kullanılıyor ve birçok paketli üründe bulunabiliyor. Paketli ürünlerin etiketlerinin mutlaka okunması gerekir. Küçük miktarda gluten teması bile hastalarda sorun oluşturabiliyor. Gluten maruziyeti devam ettiğinde büyüme geriliği, vitamin eksiklikleri ve bazı nadir kanser türlerine kadar uzanan ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle diyetin çok dikkatli uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı