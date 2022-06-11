Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu - Haberler

Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

-71 yaşında 136 kiloya ulaşan Nezaket teyze, tüp mide ameliyatı gerçekleştirip sağlığına kavuştu.

ELAZIĞ - Çocukluğundan bu yana fazla kilolarıyla başı dertte olan Nezaket Teyze, 71 yaşında 136 kilogram ağırlığa ulaşınca zayıflamak için Gaziantep'ten Elazığ'a gelerek başarılı bir tüp mide ameliyatı gerçekleştirip sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 136 kilogram ağırlığındaki Nezaket Aksoy'un 16 yaşından bu yana fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyordu. 71 yaşına girince fazla kilolarından kurtulmaya tam karar veren Nezaket teyze, sağlık sorunları da baş gösterince çözüm arayışına girdi. Sağlıklı bir hayata başlamak için ameliyat olmak istese de gittiği bütün sağlık merkezlerinde yaşı ve ek hastalıklarından dolayı ameliyatının riskli olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Yaptığı araştırmalar sonrasında Elazığ Mediline Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı obezite ameliyatlarını gören Nezaket teyze, vakit kaybetmeden hastane ile iletişime geçerek Gaziantep'ten Elazığ'a geldi. Yapılan tüm tetkiklerin ardından Opr. Dr. Fatih Erol tarafından başarılı bir tüp mide ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın 4'üncü gününde taburcu olan Nezaket teyze, fazla kilolarından arınacağı günü bekliyor.

Doktorların söylediklerini harfiyen yerine yaptı

Özel Mediline Hastanesinde obezite ameliyatlarının devam ettiğini belirten Op. Dr. Fatih Erol, "Hem yurt dışından hem yurt içinden hem de il genelinden gelen hastalarımızı başarılı bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Nezaket hanım da Gaziantep'ten gelen bir hastamız. Kendisi 71 yaşında 136 kiloyla ameliyat ettik. Ameliyat öncesi ciddi sıkıntıları vardı. Kilosundan dolayı artık yürüyemiyordu. Ciddi akciğer sıkıntıları vardı, uyku apnesinden dolayı cihaz kullanması gerekiyordu. Cihazı da çok efektif kullanamamış, kalbiyle ilgili problemleri vardı, kalbinde stendi ve kapak yetmezlikleri vardı. Kilosu da bu şikayetleri giderek artırıyordu. Yaşam kalitesi çok düşmüştü. Gittiği birçok merkezde bu ek hastalıklarından dolayı ameliyatın riski yüksek olduğu için kabul edilmemişti. Biz kendisini kliniğimize kabul ettik. Burada ameliyat öncesi tüm tetkikleri yapıldı. Dahiliye, kardiyoloji doktorumuz, göğüs hastalıkları uzmanımız ve anestezi doktorlarımız tarafından değerlendirildi. Riski belirlendi. Ameliyat öncesi bütün riskleri anlatılarak hasta bilgilendirildi. Kendisi bu riskleri kabul ederek ameliyat istedi. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hastamız bütün kurallara harfiyen uydu. Bol bol yürüdü ve istediğimiz düzeyde sıvısını aldı. Şuan taburcu olacak pozisyona geldi. Her geçen gün kilosu azalacak, daha rahat yürüyecek, kalbi ve tansiyonu da rahatlayacak. Hastamız tansiyon ilacı kullanmasına rağmen yaklaşık 4 gündür tansiyon ilacı kullanma ihtiyacı bile olmadı. Şimdiden bile tansiyonu normal seviyeye gelmeye başladı. Burada amacımız hastamızın hem yaşam kalitesini artırmak hem de yaşam süresini uzatmak" dedi.

"Torunlarımla ip atlayacağım"

16 yaşından 71 yaşına kadar geçen bütün süre zarfında kilolu olduğunu belirten hasta Nezaket Aksoy, "Minibüs ve taksilere binerken çıkarken zorlanıyordum. En son kendi kendime karar verdim. Çocuklar da büyüdü, kendime bakayım dedim. Araştırmalar yapıldı, Elazığ'da Fatih hocayı çok tavsiye ettiler. Birkaç merkeze daha sorduk ancak onlar ameliyat için sorun çıkardı. Bana yaşımın geçtiğini ve ameliyat olamayacağımı söylediler. En son burayı tavsiye edilince buraya geldim. Gerçekten iyi ki geldim, ameliyat oldum. Diyetisyenle de görüşüldü. Hiçbir sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum, ben çok rahat hissediyorum. Serumlar çıktıktan sonra meyve suyu, süt ve ayran da içtim. Serumlar bittikten sonra ağızdan ağrı kesiciler başladı. Benim ağrım sızım olmadığı için ağrı kesicilerimi bile içmiyorum. Bu gün 4'üncü günüm. Ameliyat olmadan önce 136 kiloydum. Ameliyattan sonra 4 gün içinde aşağı yukarı 4 kilo vermişim. Şimdi taburcu olup evime, gidip torunlarıma kavuşacağım. Torunlarımla ip atlayacağım. Top oynayıp bahçelerimizde gezeceğim" diye konuştu.