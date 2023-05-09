Çocukların diş hekimi korkusu çizgi film karakterleriyle engelleniyor

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin duvarları çizgi film karakterleriyle süslendi

KARABÜK - Karabük'te diş tedavisi için gelen minik hastaların korkularını yenmelerini sağlamak için hastane duvarları çizgi film karakterleriyle süslenirken, vakit geçirmeleri için de oyun alanı oluşturuldu.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Pedodonti Kliniğinin duvar, kapı ve camları küçük yaştaki çocuklarda sıkça rastlanan diş hekimi korkusunun önüne geçebilmek için çizgi film karakterleriyle donatıldı.

Bugs Bunny'den Keloğlan'a bir çok çizgi karakterinin yer aldığı kliniklere gelecek minik hastaların tedavi süreçlerinin kolaylıkla tamamlanması hedeflenirken, randevu sırası beklerken sıkılmamaları için de oyun alanları oluşturuldu.

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, İhlas Haber Ajans muhabirine yaptığı konuşmada, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Gelecek onların ellerinde olgunlaşacak. Onlar geleceğin mimarı. Bizler yetişkinler olarak çocuklara karşı belli bir sorumluluklarımız var. Bunları ebeveyn olarak ve yetişkin olarak biliyoruz. ve bizim tabii sağlık personeli olarak da ekstra bir onlara karşı sorumluluklarımız oluyor. Onların sağlıklarını idame ettirmek ve geleceğe, onların sağlıklı bir şekilde yaşattırmak istiyoruz. Ağız Diş Sağlığı da biliyorsunuz en korkulu yerlerden bir tanesi. Çocuklar da ister istemez fobik olarak yaklaşabiliyorlar" dedi.

"Farklı bir ambiyans oluşturmak istedik"

Hastane olarak çocukların ağız diş sağlığını korumak için canla başla mücadele ettiklerini de ifade eden Çebi, "Bunun yanında birazcık bunu eğlendirmek istedik. Biraz neşelendirmek biraz farklı bir ambiyans oluşturmak istedik. Çocuk kliniğimizi baştan dizayn ettik. Çoğu çocukların sevdiği Türk yerli çizgi filmler olmak üzere tabii ki yabancı karakterler de var. Çocukların popüleritesini kazanan. Bütün diş kliniğimizi çocukların tercih ettiği renklerle boyadık ve süsledik. Kliniğin cam kısmını görünmez hale getirdik yine çocuklarını sevdiği çizgi film karakterlerle. Çünkü içeriyi görmesinler ve strese girmesinler diye. Sevdikleri istedikleri kahramanlardı bunlar. Hepsini onların istediklerine göre donattık, yapıştırdık. Ama biz yine her zaman diyoruz ki bizim en büyük kahramanlarımız onlar, çocuklarımız" ifadelerini kullandı.

Çebi, "Randevularını beklerlerken ebeveynlerin kontrolü altında oyun oynuyorlar, yalnız bırakmamak kaydıyla. Oyunlarını oynarken tabii önerilerimizden bir tanesi de çok fazla oyuna dalıp randevularını kaybetmemeleri ve kaçırmamaları. Eğlensinler, oyunlarını oynasınlar, stresleri, fobilerini atıp diş tedavilerine daha özgün, daha rahat bir şekilde geliyorlar. Böylece küçük çocuklarımızın tedavileri de daha başarılı oluyor" diye konuştu.

Geri dönüşlerin de olumlu yönde olduğunu aktaran Çebi, şunları söyledi: "Çocuklar çünkü kendi istedikleri kahramanları ve karşılarında gördüğü zaman tedavi olurken daha rahat olurlar. Streslerini atmış oluyorlar. Ebeveynlerin de tepkileri çok olumlu yönde."