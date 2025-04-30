Çocuk Sağlığında Yeni Dönem: 6 Bileşenli Karma Aşı Uygulaması Başladı

Çocuk sağlığında 6 bileşenli karma aşı dönemi

Dr. Nagehan Erdoğ Şahin:

-"Yeni uygulama ile ayrı yaptığımız hepatit b aşısını da aynı enjeksiyon ile yapmış olacağız"

"Aşı oranlarının yetersizliği hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına sebep olabilir"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, yeterli oranda aşılama olmamasının bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirterek, aşı takvimine yeni eklenen 6 bileşenli karma aşı ile de hepatit b aşısını da aynı enjeksiyon ile yapılabileceğini söyledi.

Son 50 yılda aşıların en az 154 milyon insanın hayatını kurtardığını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, "Aşılar her yıl milyonlarca çocuk ve erişkinin hayatını kurtaran bilinen en etkili sağlık müdahalelerinden bir tanesidir. Bilimsel çalışmalar son 50 yılda aşı uygulamalarının en az 154 milyon insanın hayatını kurtardığını ve ölümünü engellediğini göstermektedir. Aşılamalar ile hem çok sayıda hastalığın önüne geçebiliyoruz hem de bu hastalıkların yol açabileceği olumsuz sonuçlardan korunuyoruz. Bununla birlikte insanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılama sayesinde artık günümüzde görülmediğini biliyoruz. Çiçek hastalığının tarihe karışması, çocuk felci hastalığında küresel olarak neredeyse yok edilme aşamasına gelinmesi ve kızamık vakalarının azalması aşılamanın başarısını gösteren en önemli kanıtlardandır. Ancak unutmayalım ki aşılanma oranlarının yeterli seviyelerde olmaması bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden olabilir. Son yıllarda gördüğümüz kızamık vakalarındaki artış da aslında bunun en çarpıcı örneğini oluşturmaktadır" dedi.

"6 bileşenli karma aşıyla enjeksiyon sayısı da azalacak"

Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, aşı takviminde yeni uygulanacak olan 6 bileşenli karma aşıyla enjeksiyon sayısının da azalacağını söyleyerek, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 1974 yılında başlatmış olduğu bir girişim olan genişletilmiş bağışıklama programı, ülkemizde de 1981 yılından itibaren başarı ile yürütülmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen aşı takvimine uygun olarak çocuklar 13 hastalığa karşı aşılanmaktadır. Bunun yanında ülkemizde meningokot menenjiti, rotavirüs ishalleri, insansile virüslerine karşı da etkin aşılar bulunup uygun yaş gruplarına bu aşıları da uygulayabiliyoruz. Yakın zamanda Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı ile aşı takviminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle beraber 5 bileşenli karma aşının yerine 6 bileşenli karma aşı uygulaması başlatıldı. 6 bileşenli karma aşı, 5 bileşenli karma aşının sağladığı korumaya ek olarak hepatit b'ye karşı da koruma sağlamaktadır. Böylece daha biz önce hepatit b ve 5'li karma aşıyı ayrı ayrı yapılan aşılar halinde uygularken şu anda birleştirilmiş ve tek bir enjeksiyon ile uygulanabilir hale getirildi. Bu geçiş bebeklerin aşı takvimini daha sade hale getirmekte ve enjeksiyon sayısını azaltmaya yönelik bir geçiştir. Unutmayalım ki aşılar çocuk sağlığı için yapılan en büyük iyilik ve ebeveynler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımızı aşılatmak ve onları aşılanma hakkından mahrum bırakmamaktır" ifadelerini kullandı.