Cizre’de Gebe Okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Gebe Okulu, düzenlediği eğitimlerle anne adaylarını doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor.

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik ve doğum süreçlerini bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini sağlamak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü eğitim programlarına devam ediyor. Uzman sağlık personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda anne adaylarına teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor. Anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, diyetisyen İnahet Fındık gebelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarını anlatırken, fizyoterapist Hivda Yayevi doğuma hazırlık sürecinde yapılması gereken egzersiz ve hareketleri uygulamalı olarak gösteriyor. Ebe Hadice Yalazan Alpaya ise gebelik evreleri, doğum anı, nefes teknikleri, doğum korkusuyla baş etme yöntemleri ve doğum sonrası bakım konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Eğitimlere ilişkin Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Gebe Okulunun temel hedefinin anne adaylarının farkındalıklarını artırmak ve kendilerine olan güvenlerini desteklemek olduğu belirtildi. Açıklamada, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanması için uzman kadro eşliğinde yürütülen eğitimlerin yıl boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı