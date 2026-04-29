Çin'deki kilo verme kampları: Günde iki tartı, yoğun egzersiz ve atıştırmalık yasağı

Geniş bir spor salonunda egzersiz yapan, yemekhane kuyruğuna giren ve yatakhane tipi odalarda uyuyan insanların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor.

Ancak bu yeni "fitness" ortamı lüks bir spa ya da dinlenme merkezi değil. Çin'deki askeri disiplinle işleyen kilo verme kampları. Bazılarının "yağ hapishaneleri" olarak tanımladığı bu kamplarda atıştırmalıklar kesin olarak yasak ve katılımcılar günde iki kez tartılıyor.

Çin medyasına göre, obezite krizinin yaşandığı ülkede bine yakın böyle kamp var. Aylık yaklaşık 600 dolar karşılığında konaklama, yemek ve günlük egzersiz programlarını içeren paketler sunuluyor.

Instagram'da "eggeats" adıyla deneyimlerini paylaşan içerik üreticisi TL Huang, BBC Dünya Servisi'nin "What in the World" podcastine yaptığı değerlendirmede kampın "kesinlikle bir hapishane gibi hissettirdiğini" söylüyor.

Huang, 28 gün boyunca kamp alanından çıkmadığını ve sürekli kilosunu takip etmek zorunda kaldığını anlatıyor.

Antrenörlerinin sürekli kendilerini takip ettiğini kaydeden Huang, "Abur cubur yemediğimizden, tüm derslere katıldığımızdan emin olmak için bizi izliyorlardı. Ders atlamak ya da geçerli bir sebep olmadan kampı terk etmek yasaktı" diyor.

Huang, kampın etkili olduğunu söylese de beslenme uzmanları bu tür aşırı yöntemlerin ciddi fiziksel ve psikolojik riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Kişisel antrenör ve beslenme uzmanı Luke Hanna, "Bazı kampların günde bir kilo vermeyi hedeflediği bildiriliyor. Bu, tıbbi gözetim altındaki yetişkinler için bile güvenli kabul edilen sınırların çok üzerinde" diyor.

Peki bu kamplar nasıl işliyor ve nasıl bu kadar popüler hale geldi?

'Değişim zamanıydı'

Huang, kampları ilk kez Çinli annesi aracılığıyla duyduğunu söylüyor. Çin'de tek başına seyahat ettiği dönemde düzeninin bozulduğunu ve sık sık yemek siparişi verdiğini belirten Huang, kendini "çok sağlıksız" hissettiğini anlatıyor.

Üç yıl içinde yaklaşık 20 kilo aldığını söyleyen Huang, akrabalarının yaptığı yorumların kendisine "değişim zamanının geldiğini" hissettirdiğini ifade ediyor.

"Bedenim üzerinden biraz yargılandığımı hissettim. Ama bir yandan da bu biraz sertçe gösterilen bir sevgi gibiydi de" diyor.

Kampa katılmanın "büyük bir kültür şoku" olduğunu söyleyen Huang, katılımcılar arasında birlikte kilo verme sürecinin güçlü bir dayanışma duygusu yarattığını belirtiyor.

Kampta gün sabah 07.30'da tartılarak başlıyor. Gün içinde spinning, trambolin, yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT), tabata ve ağırlık çalışmaları dahil olmak üzere toplam dört saat egzersiz yapılıyor.

Kahvaltı genellikle dört haşlanmış yumurta, yarım domates ve iki parça salatalıktan oluşuyor. Huang, videolarından birinde öğle yemeklerinde karides, buharda pişmiş sebzeler, tofu; ya da buharda balık, Çin kerevizi, yapraklı sebzeler ve karnabahar olduğunu anlatıyor.

Yemeklerin "iyi dengelenmiş ve günlük Çin mutfağını taklit edecek şekilde tasarlanmış" olduğunu söylüyor.

Katılımcılar akşam yemeğinden sonra bir saatlik son spinning dersine katılıyor, ardından saat 19.30'da ikinci kez tartılıyor. Sonrasında duş alıp dinlenmelerine izin veriliyor.

Huang, ilk hafta bu düzenin "çok farklı ve yeni" geldiğini ancak sonraki üç haftayı da aynı tempoda geçirmek zorunda olduğunu fark ettiğinde zorlandığını söylüyor.

Arkadaşlarıyla mesajlaşmanın kendisini motive ettiğini ekliyor.

Kampı "hapishane gibi" olarak tanımlasa da Huang deneyimin buna değdiğini düşünüyor. 28 günde yaklaşık 6 kilo verdiğini söylüyor.

"Bana yeni bir başlangıç sağladı ve ihtiyacım olan disiplini verdi" diyor.

'Normal gelişimi etkileyebilir'

Ancak uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Luke Hanna'ya göre bu kampların yaklaşımı özellikle endişe verici; çünkü kilo verirken sadece yağ değil kas dokusu da kaybediliyor. Aşırı egzersiz gibi yöntemler bu kas kaybı riskini artırıyor.

Bu durum özellikle çocuklar ve gençler için daha büyük bir sorun.

Hanna, "Normal gelişimi de olumsuz etkileyebilirsiniz. Bu, ulaşabileceğiniz boyu ve kemik sağlığınızı etkileyebilir" diyor.

Ayrıca bu tür yöntemlerin yeme bozuklukları riskini ciddi şekilde artırabileceğini belirtiyor.

Uzman, "Bazı insanlar çok kilo veriyor, bu da cazip görünebiliyor. Ama çoğu, normal hayatlarına döndüklerinde kilolarını hızla geri alıyor. Çünkü sorunun temel nedenleri ele alınmıyor" diye ekliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), haftada 0,5 ila 1 kilogram arasında kademeli kilo kaybını öneriyor.

Hanna'ya göre çok hızlı kilo vermek yerine insanların günlük yaşamları içinde alışkanlıklarını yavaş yavaş değiştirmesi gerekiyor: Düzenli ve besleyici öğünler yemek, yeterli protein almak ve egzersizi bir "ceza" olarak değil, beceri geliştirme ve keyif alma aracı olarak görmek.

Nitekim Huang da daha sonra paylaştığı bir Instagram videosunda, en zor kısmın eve döndükten sonra "normal" beslenmenin ne olduğunu hatırlamak olduğunu söylüyor.

Sağlıklı bir beslenme düzeni günde en az beş porsiyon meyve ve sebze içermeli. Haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite öneriliyor. Şekerli içecekler yerine su tüketmek ve yüksek yağlı, yüksek şekerli gıdaları azaltmak da önemli.

Ayrımcılık faktörü

BBC'nin Global China biriminden Wanqing Zhang'e göre, bu kamplar Çin'de 2000'lerin başında, kilo verme organizasyonlarını konu alan bir televizyon programının ardından yaygınlaşmaya başladı.

Programlarda yer alan eğitmenler daha sonra kendi kamplarını kurdu. Asıl büyüme ise son 10 yılda, sosyal medyanın etkisiyle yaşandı.

Zhang, "Çin sosyal medyasına girdiğinizde, bu kampların organizatörleri ya da katılımcıları tarafından paylaşılan sayısız içerik görürsünüz" diyor.

Kamplar oldukça farklı türlerde olabiliyor.

Huang'ın katıldığı gibi disiplinli kamplardan, yatakhanelerin dışına yiyecek siparişi verilmesini önlemek için güvenlik kameralarının kullanıldığı daha sert uygulamalara kadar uzanıyor.

Diğer uçta ise "göl manzarasına karşı koşu bandında yürüyebileceğiniz lüks" seçenekler de var.

Bu kampların temel motivasyonu, dünya genelinde artan obezite oranları.

Günümüzde ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde yetişkinlerin yarısından fazlası ya fazla kilolu ya da obez kategorisinde.

Çin'de ise yetişkinlerin yaklaşık yüzde 34'ü fazla kilolu, yüzde 16'sı obez olarak sınıflandırılıyor.

Zhang'e göre burada kültürel bir boyut da var:

"Çin, kilo çeşitliliğine karşı görece düşük bir kabul ve toleransa sahip bir ülke. Bu da fazla kilolu kişilerin iş hayatında ya da flört dünyasında daha fazla ayrımcılığa maruz kalabileceği anlamına geliyor."

Kilo sorununda pirinç, mantı ve erişte gibi rafine karbonhidratların yoğun tüketimi de bir faktör.

Ayrıca insanlar artık boş zamanlarını dışarıda geçirmek yerine telefon ya da tablet başında geçiriyor.

Huang'ın Instagram paylaşımlarına göre ise kendisi şu anda Tayland'da ve aşırı sıcak altında günde iki saat egzersiz içeren 30 günlük başka bir kilo verme programına katılıyor.