Çilek Bacak Görünümüne Dermatolog Uyarısı: Doğru Bakım Şart

Özellikle kol ve bacaklarda noktasal kabarıklıklarla kendini gösteren ve halk arasında 'çilek bacak' ya da 'tavuk derisi' olarak adlandırılan keratozis pilaris, birçok kadında görülebiliyor. Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, sağlık açısından genellikle bir sorun oluşturmayan bu görünümün tamamen ortadan kaldırılmasından çok, doğru ve düzenli bakımla hafifletilmesinin hedeflendiğini belirtti. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, "Rastgele kullanılan peeling ve bakım ürünleri ciltte hasara yol açabilmektedir. Uygulanacak bakımın kişinin cilt yapısına göre planlanması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Keratozis pilaris, özellikle kol ve bacakların dış yüzlerinde deri gözeneklerinde noktasal kabarıklıklar ve bunların çevresinde hafif kızarıklıklarla kendini gösteriyor. Halk arasında görünümü nedeniyle 'çilek bacak' veya 'tavuk derisi' olarak da isimlendirilen bu durum, oldukça sık görülmesine rağmen genellikle sağlık açısından bir sorun oluşturmuyor. Keratozis pilarisin normal bir deri varyasyonu olarak kabul edildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, "Keratozis pilarisin tam nedeni bilinmemekle birlikte alerjik bünyeli, cilt kuruluğu olan, beslenme bozukluğu yaşayan, atopik egzama veya şeker hastalığı bulunan ve yoğun güneş maruziyetinde kalan kişilerde daha sık izlenebilir" diye konuştu.

Evde yapılan uygulamalarda aşırıya kaçılmamalı

Keratozis pilaris görünümünü azaltmak amacıyla evde peeling ve benzeri yöntemlere sıklıkla başvurulabiliyor. Bu uygulamaların doğru şekilde yapıldığında görünümün hafiflemesine yardımcı olabileceğini ancak aşırı veya uygunsuz uygulamaların cilt bariyerine zarar verebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, "Her bireyin cilt yapısı ve rahatsızlıkların şiddeti farklıdır. Bu nedenle marketten rastgele alınan bir ürünü kullanmak yerine, hangi uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağının bir dermatoloji uzmanı tarafından belirlenmesi daha doğru olur. Yalnızca harici uygulamalar da yeterli değildir. Eşlik eden hastalıkların tedavisinin düzenlenmesi, yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve varsa beslenme bozukluklarının düzeltilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Peeling, görünümü hafifletebilir ama tamamen yok etmez

Cilt üzerinde yüzeysel peeling etkisi oluşturan bazı bakım ürünlerinin keratozis pilaris görünümünü azaltabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, bu ürünlerin tablonun tamamen ortadan kalkmasını sağlamadığının altını çizdi. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, cildin yapısına uygun ürünlerin doğru sıklıkta kullanılmasının önem taşıdığını belirtti. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, sözlerine şöyle devam etti:

"Çilek bacak görünümünün tıraş, ağda veya diğer epilasyon yöntemlerinden kaynaklandığı düşünülse de keratozis pilarisin kıllarla veya tercih edilen epilasyon yöntemiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Kıl mevcudiyetiyle bağlantılı olmadığı için lazer epilasyon işleminin de keratozis pilaris üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaz."

Altta yatan bir hastalık olup olmadığı belirlenmeli

Keratozis pilarisin nadiren de bazı deri hastalıklarının ve sendromların bir bileşeni olabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, "Dermatoloji uzmanına başvurulduğunda öncelikle görünümün bir hastalığın sonucu mu yoksa derinin normal bir varyasyonu mu olduğu değerlendirilir. Keratozis pilaris için kliniklerde radikal etkili tedaviler uygulamayız. Uzun vadeli bir süreç olduğu için genellikle kişinin evde sürdürebileceği ve devamlılık gösterecek özel bakım kremleri veya uygulamalar öneririz" dedi. Keratozis pilarisin kendine özgü ve uzun süreli bir seyri bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, ilk tespitlerin genellikle çocukluk döneminde ortaya çıktığını, en belirgin dönemin ise ergenlik yılları olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, "Yaş ilerledikçe rahatsızlıkların sayısı ve şiddeti azalabiliyor. Güneş ışığının görünümü artırabilmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında daha belirgin hale gelebiliyor" diye konuştu.

Düzenli nemlendirme ve güneşten korunma önemli

Anlık çözümler yerine uzun süreli ve düzenli bakımın önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, sözlerini şöyle tamamladı: "Düzenli uygulamalarla bir iki ay içerisinde görünümde iyileşme sağlanabilir. Ancak elde edilen iyilik halinin korunabilmesi için kişiye uygun devam ürünlerinin ve bakım uygulamalarının sürdürülmesi gerekir. Keratozis pilaris görünümünün yeniden belirginleşmesini azaltmak için bakımın süreklilik göstermesi gerekir. Düzenli nemlendirici kullanımı, kişinin devam protokolüne uygun bakım ürünlerinin yeterli sıklıkta uygulanması, güneşten etkin şekilde korunma ve dengeli, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi önemlidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı