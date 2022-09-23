Çift taraflı glomus tümörüne yakalanan iki hasta aynı gün gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

VAN Ankara ve Düzce'de çift taraflı glumos tümörüne yakalanan hastalar, Lokman Hekim Van Hastanesinde aynı gün yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştular.

Ankara'da yaşayan Şahin Özdemir ile Düzce'de yaşayan Hülya Öz, çift taraflı glomus tümörüne yakalandılar. Gittikleri hastanelerde umduklarını bulmayan Özdemir ve Öz, geldikleri Lokman Hekim Van Hastanesinde aynı gün gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştular. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörünün ender görülen bir hastalık olduğunu ifade ederek, tümörün iki taraflı görülmesinin ise daha da ender olduğuna dikkat çekti. İki taraflı glomus tümörünün genelde genetik yapıyla alakalı olduğunu belirten Dr. Başel, "Hastalarımızın özelliği ikisinin de iki taraflı glumos tümörü var ve ikisini de aynı gün tedavi ettik. Özellikle Şahin beyin tümörü bizi çok zorladı. Çok zor bir yerdeydi, kafa kasidesinin altına kadar gittik. O yüzden bir tarafını çıkardık diğerini bir ay sonra yapacağız. Hülya hanım ise gittiği doktorlar, "Bu çok riskli, hemen büyür ama bekleyeceğiz" demesi üzerine "Bekleyerek neyi kazanacağız. Hastalık düzelecek mi?" diye doktorlara sormuş. Onun üzerine arayışa girmiş. Sonra yapılan haberler sayesinde bize ulaştı. Bizimle irtibata geçti. Geldiği gün ameliyatını yaptık. İnşallah yarın taburcu edeceğiz" dedi.

Şah damarı ameliyatlarında bazı komplikasyonlar gelişebildiğinden dolayı üst üste ameliyatların yapılamadığını vurgulayan Başel, "Şah damar ameliyatlarında bazı komplikasyonlar gelişebiliyor. O yüzden üst üste yapılmasını uygun görmüyoruz. Bu nedenle iki hastamızın da ikinci kısımlarını bir ay sonraya bıraktık" ifadelerini kullandı. Ankara'da iki ay önce rutin kontroller sırasında sağ ve sol tarafta glomus tümörü olduğunu öğrendiğini belirten Şahin Özdemir isimli hasta, "Yaptığımız araştırmada Van'da Halil hocanın başarılı ameliyatlar yaptığını duydum. Ankara'daki doktorlar bana ameliyatın çok riskli olduğunu ve sıkıntı olabileceğini söylediler. Halil hocanın ise bu ameliyatı fazlasıyla yaptığını öğrendik. Programlarını takip ettik. Çok sayıda yaptığı için burada olmaya karar kıldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Halil Hoca Van için bir artıdır. Önemli olan doğu, batı değil. Hocanın yaptığı çalışmalardır. Doğu, batı ayırımı yapmak çok saçma. Bizler doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle bir bütünüz. Çekinecek bir durum yok. Hastalar rahatlıkla gelebilir" diye konuştu.

"Çok mutluyum, huzurluyum"

Düzce'den gelen Hülya Öz isimli hasta da, "Daha önce birkaç hastaneye başvurduk. Bir tarafta glomus tümörü var ve bir an önce ameliyat olmanız gerekiyor denildi. Başka yerlerde takibe alalım denildi. Ben psikolojik olarak çöküntüye girdim. Daha sonra büyük bir araştırmaya girdik. Halil hocamızı takibe başladık. İnternetten videolarını izledik ve ikna olduk. Ümitli bir şekilde kendisine ulaştık. Ameliyatımı oldum. Çok mutluyum, huzurluyum. Kendisine çok dua ediyorum" ifadelerine yer verdi.