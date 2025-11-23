Çanakkale Hastanesinde Prematüre Bebekler İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde prematüre bebekler için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlikle prematüre bebeklerin erken doğumla başlayan yaşam mücadelelerine dikkati çekmek, ailelerin bu süreçte yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak ve yenidoğan bakımının önemini vurgulamak amaçlandı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, prematüre doğumun hem aileler hem de sağlık ekipleri için hassas ve yoğun emek gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, "Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, alanında deneyimli ekibi ve modern alt yapısıyla bu mücadelede en güçlü desteği sunmaktadır. Bugün burada, erken doğan miniklerimizin hayata tutunuşlarını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm prematüre bebeklerimize ve ailelerine sağlık, güç ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Burcu Korkut ise prematüre bir bebeği anne-babasının kucağına verdikleri ilk günün kendileri için adeta bir bayram günü olduğunu anlattı.

Etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Aslı Okan, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit, hastane yönetimi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibi, sağlık çalışanları ile hastanede doğan prematüre bebekler ve aileleri katıldı.