Haberler

Çanakkale Hastanesinde Prematüre Bebekler İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale Hastanesinde Prematüre Bebekler İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, prematüre bebeklerin yaşam mücadelelerine dikkat çekmek ve ailelerin zorluklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Başhekim, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin destekleyici rolünü vurguladı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde prematüre bebekler için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlikle prematüre bebeklerin erken doğumla başlayan yaşam mücadelelerine dikkati çekmek, ailelerin bu süreçte yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak ve yenidoğan bakımının önemini vurgulamak amaçlandı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, prematüre doğumun hem aileler hem de sağlık ekipleri için hassas ve yoğun emek gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, "Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, alanında deneyimli ekibi ve modern alt yapısıyla bu mücadelede en güçlü desteği sunmaktadır. Bugün burada, erken doğan miniklerimizin hayata tutunuşlarını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm prematüre bebeklerimize ve ailelerine sağlık, güç ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Burcu Korkut ise prematüre bir bebeği anne-babasının kucağına verdikleri ilk günün kendileri için adeta bir bayram günü olduğunu anlattı.

Etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Programa, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Aslı Okan, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit, hastane yönetimi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibi, sağlık çalışanları ile hastanede doğan prematüre bebekler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.