BÜTAD Homeopati Zirvesi Ankara'da yapıldı

BÜTAD Homeopati Zirvesi Ankara'da yapıldı
Güncelleme:
Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği tarafından düzenlenen 'BÜTAD Homeopati Zirvesi', 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Alanında yetkin hekimler, eczacılar, hukuk uzmanları ve bilim insanlarının bir araya geldiği zirvede, homeopatinin güncel hukuki durumu, ileri teknoloji destekli bitkisel çözümler ve bütüncül sağlık yaklaşımının geleceği ele alındı.

Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği (BÜTAD) tarafından düzenlenen ve sağlık dünyasında çığır açan konuları masaya yatıran "BÜTAD Homeopati Zirvesi" 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da büyük bir başarıyla tamamlandı.

Alanında yetkin hekimler, eczacılar, hukuk uzmanları ve bilim insanlarının bir araya geldiği bu vizyoner zirve, homeopatinin güncel hukuki durumundan ileri teknoloji destekli bitkisel çözümlere kadar geniş bir yelpazede kritik konuları ele aldı. Zirve, bütüncül sağlık yaklaşımının geleceğini şekillendirecek önemli kararların ve bilimsel sunumların merkezi oldu.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE GÜVENİLİR SEÇİMİN ŞİFRELERİ VE İLERİ TEKNOLOJİ

Sağlık profesyonelleri, bitkisel ürün seçiminde dikkat edilecek kritik noktalar hakkında kapsamlı bir kılavuz sundu. Bu oturumda ayrıca, Uzman Hekim tarafından yapılan sunumda, mikroenkapsüle safran ekstresinin devrim niteliğindeki teknolojisi ve başta ruh sağlığı ve genel sağlık üzerindeki faydaları bilimsel verilerle aktarıldı. Ayrıca Çay ağacı yağının akne, rosasea, seboreik dermatit, blefarit vb., cilt ve göz rahatsızlıklarındaki etkilerinden bahsedildi. Bu sunum, doğanın gücünün modern teknolojiyle nasıl en üst düzeye çıkarılabileceğini gözler önüne serdi.

HOMEOPATİNİN HUKUKİ HARİTASI

Homeopatinin Türkiye'deki mevcut yasal konumu ve uluslararası standartlar, Hukuk Uzmanları ve Doktorların katılımıyla yapılan oturumda derinlemesine incelendi; uygulayıcıların karşılaştığı yasal zorluklara çözüm önerileri getirildi.

KANSERDEN KRONİK HASTALIKLARA: ÇIĞIR AÇAN KLİNİK VAKALAR

Kanser, Karaciğer ve Crohn gibi ciddi kronik hastalıklarda homeopatik tedavi yaklaşımlarının destekleyici rolü, başarıyla sonuçlanmış vaka örnekleri ile Uzman Hekimler tarafından paylaşıldı ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HOMEOPATİ

Dikkat Eksikliği, Otizm ve kış hastalıkları gibi çocukluk dönemi sorunlarına homeopatik yaklaşımlar mercek altına alındı.

POST-COVID ÇÖZÜMLERİ

Uzun süreli COVID-19 etkilerine (nörolojik ve kardiyolojik dahil) yönelik homeopati ve destekleyici tedaviler sunuldu.

WORKSHOP'LARLA UYGULAMALI EĞİTİM

Zirve, Suggestopedi, bedenin üç boyutlu bütününe hitap eden öğrenme şekli ile ve hatta Sağlık Astrolojisi gibi farklı disiplinlerle bütüncül sağlık kavramını genişleten uygulamalı atölye çalışmaları (Workshop) ile tamamlandı.

Türkiyede Homeopatiye öncülük edip yüzlerce homeopat yetiştirip sağlık bakanlığı ve Üniversiteler işbirliği çerçevesinde, eğitmen Ecz. Fatma Henden in verdiği eğitimler sonucunda bu hekim ve eczacılar, Getat alanda çalışmalarını devam ettirmektedirler.

BÜTAD Başkanı Dr. Ecz. Nurcihan Güven; zirvenin, homeopatinin sadece geleneksel bir yöntem değil, aynı zamanda modern bilimin ışığında sürekli gelişen, ileri teknoloji ve destekleyici yöntemlerle entegre çalışan bir sağlık disiplini olduğunu gösterdiğini vurguladı. Zirve, Türkiye'de bütüncül tıp alanında bilimsel bilgi alışverişini ve farkındalığı en üst seviyeye taşımıştır dedi.

Umut Halavart
