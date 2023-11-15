Bursa'da genel anesteziyle dişi çekilen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesinin olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan baba Aydın Sönmez ve annesi Elena Sönmez, buna istinaden Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliğinde konuyla ilgili ifade verdi.

Daha sonra baba Sönmez, gazetecilere, oğlunun diş ağrıları için söz konusu kliniğe gittiklerini, çekilen film sonucunda 1 dişin çekileceğini, 4 dişe de dolgu yapılacağını öğrendiklerini anlattı.

Sönmez, kliniktekilerin kendilerine 10 Kasım'a randevu verdiğini belirterek, o tarihte eşi ve oğluyla diş kliniğine geldiklerini kaydetti.

Bekleme salonunda oğluna iğne yaptıklarını dile getiren Sönmez, şöyle konuştu:

"Oğlumu elimle dişçi koltuğuna çıkardım. Operasyon bittikten sonra diş hekimi ve anestezi uzmanının yardımcısı odayı terk etti. Ben de odaya girdim, hemşireyle beraber oğlumun ayılmasını bekledik. Yaklaşık 1 saat sonra oğlum sersem bir şekilde kalktı ve titremeye başladı. Doktor, hemşireye titremenin normal olduğunu söylemiş. 15 dakika sonra ateşi yükselmiş bunun da anesteziden olduğu söylenmiş. Bu süreçte çocuğun yanına hiçbir doktor gelmemiş. Daha sonra çocuk annesine 'ölüyorum' demiş. Eşim de panikle çocuğu alıp, aşağı kata inmiş. Oradakiler de bu durumun normal olduğunu söylemiş."

"Doktorlar geri getirmek için çok uğraştı"

Sönmez, oğlunun bu süreçte su bile içemediğini anlatarak, "Doktor ya da anestezi uzmanı ayılma sürecinde oğlumun yanında olsalardı, bir kez olsun gözüne baksalardı bunu anlarlardı. Daha sonra eşim çocuğumu eve getirmiş. Ben de çocuğun okuluna gidip, ödevlerini alarak eve geldim. Çocuk yatakta titriyordu. Hemen çocuğumu Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürdüm. Kandaki oksijen oranı yüzde 40'a düşmüştü, çocuk zor nefes alıyordu. Hemen entübe ettiler. Tüm hastane doktorları seferber oldu." ifadesini kullandı.

Çocuk hastanesinde oğlunun yoğun bakım ünitesine alındığını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Boğazında ve dişinde kanama olduğunu söylediler. Ona ameliyatla müdahale ettiler. Sonraki süreç bizim için çok uzun oldu. Oğlumun kendine gelmesini, düzelmesini bekledik ama pazartesi günü her şey bitti, dünyamız karardı. Doktorlar çoklu organ yetmezliğinin olduğunu, karaciğer ve böbreğinin oksijensiz kalmaya bağlı durduğunu söylediler. Oradaki doktorlar her şeyi denedi. Allah onlardan razı olsun. Son gün doktorlar ümit kalmadığını söyleyerek oğlumu tomografiye götürdüler. Daha sonra da oğlumu kaybettik. Doktorlar geri getirmek için çok uğraştı. Niyetimiz kimseyi zan altında bırakmak, suçlamak değil ama hayvan bile yerde inlerken insan bakıyor. Oğlumun canı bu kadar ucuz olmamalıydı. Keşke bir kere baksalardı. Ben eminim oğlum benim yanımda olacaklardı."

Sönmez, bir gazetecinin "Anesteziyle ilgili size belge imzalatıldı mı?" sorusu üzerine, "Anestezi yapılacağına dair belge imzalamadık. Bizden imza falan alınmadı, parayı ödeyip çıktık." dedi.

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e 10 Kasım'da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulanmıştı. Daha sonra evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürülmüştü.

Burada tedavi altına alınan Sönmez, 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından dün Keles ilçesine bağlı kırsal Denizler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmişti.