Bursa'da Çocuk ve Ergen Sigara Bırakma Poliklinikleri Hizmete Açıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerine başlama yaşının son yıllarda giderek düşmesi sebebiyle Bursa'daki 4 hastanede "Çocuk ve Ergen Sigara Bırakma Polikliniği" hizmetini devreye aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kararlılıkla yürütülen kapsamlı tütün kontrol programları çerçevesinde Bursa Şehir Hastanesi, Dr. Aytan Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan bu poliklinikler ile çocukların nikotin bağımlılığından uzak sağlıklı bir geleceğe adım atmaları hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erdem Uzun, tütün ürünleri kullanımının gençler arasında giderek yayıldığına dikkat çekti. Tütün ürünlerine başlama yaşının da düştüğünü dile getiren Doç. Dr. Uzun, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın da öncülüğünde hastanemizde bu ay itibarıyla bir sigara bırakma polikliniği açmış bulunmaktayız. Sigarayı bırakmak isteyen ya da bırakmak için henüz kendini hazır hissetmeyen tüm gençlerimizi ve aileleri sigara bırakma polikliniğimize bekliyoruz. Biz burada hem bilimin ışığında hem de profesyonel bir destek sunuyoruz gençlerimize. Gerektiğinde psikolojik destekle, motivasyonel görüşmelerle kişinin bırakma isteğini arttırmak, gerektiğinde de ilaç tedavileriyle gençlerimizin sigaradan kurtulmasını amaçlıyoruz" dedi.

Son zamanlarda elektronik sigaranın da gençler arasında çok fazla kullanıldığına belirten Uzun, "Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğuna dair ya da zararsız olduğuna dair bir inanış da var. Maalesef bu böyle değil. Elektronik sigara da nikotin içerdiği için ergenlerin beynine zarar vermekte. Hatta gelişmekte olan bir beyinleri olduğu için bu süreçte daha hassas oluyorlar ve daha çok etkilenebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Aileler destek olmalı"

Ailelerin çoğu zaman bu duruma çözüm bulamadığını vurgulayan Uzun, "Aileler de ne yapacaklarını bilemiyorlar çoğu zaman, baskı yapabiliyorlar çocuklarına. Ama bu baskıyla değil, çocuğa destekle olur. Biz bu konuda da ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda yardım ediyoruz, onlara yol gösterici oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı