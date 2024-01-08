Bursa'da brusella teşhisi koyulan çoban tedavi altına alındı

BURSA - İnegöl'de 40 yıldır çobanlıkla uğraşan 56 yaşındaki Şaban Halcı'ya İnegöl Devlet Hastanesi'nde brusella teşhisi koyularak tedavi altına alındı.

Şaban Halcı, yüksek ateş, titreme ve sol bacağında apse şikayetleri ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Halcı'nın 12 yıl önce brusella tedavisi görmesi nedeni ile şüphelenen hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülçin Bölük, ileri tetkik istedi. Gelen sonuçlara göre brusella teşhisi koyulan Halcı'nın tedavisine başlandı.

Halcı'nın tedavisini yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülçin Bölük, yaptığı açıklamada "56 yaşındaki erkek hastamız, 40 yıldır çiftçilikle uğraşıyordu ve 12 yıl önce de brusellöz geçirmişti. Bize geliş şikayeti; üşüme, titreme, ateş yüksekliği ve sol bacağının üzerindeki apseydi. Hastanın brusellöz geçmişi olduğunu bildiğimiz için ileri tetkikini yaptırdık ve brusella aglitünasyonu pozitif çıkınca ona uygun tedavisine başladık" dedi.

Brusella aslında hayvanlardan geçen bir hastalık olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Bölük, "Hayvancılık, çiftçilik, veterinerlik, kasaplık, mezbaha çalışanları ve laboratuvar çalışanları meslek grubu olarak risk altında. Çok çok değişik semptomlarla geliyor hastalar karşımıza. Ateş üşüme, titreme, sıtmalanma olabileceği gibi bilinç kaybı, menenjit, ensafali, iç organ tutumuyla da görülebilmekte. Ayırıcı tanısında pek çok hastalık aklımıza gelse de hastanın öz geçmişi çalıştığı yer veteriner, kasap, mezbaa çalışanı ya da çiftçilikle birisi olduğu zaman hemen brusella kan testini istiyoruz ve tedavisine başlıyoruz" şeklinde konuştu.

6 aya kadar sürebiliyor

Tedavi süresi 6-8 hafta arasında değiştiğini ve bazı hastalarda 6 aya kadar uzayabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bölük, "Çiftçi, kasap gibi bu meslekle uğraşan biri ise hayvanlarının aşılanması ya da doğumlarına iştirak ediyorlar, kendilerini korumak adına eldiven, önlük, maske giyerek bakımlarını yapmak belki kurtarıcı olabilir. Onun dışında da aldığımız süt, peynir ve et kaynaklarını da uygun yöntemlerle pişirerek tüketmemiz, bu hastalıktan bulaşından bizim korunmamamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Test yaptırmayı tavsiye ederim"

Daha önce de bu hastalığa yakalanan hasta Şaban Halcı ise "Benim mesleğim çobanlık, daha önce bir hastalık geçirdim. 12 sene önce brusella hastalığı geçirdiğim için yine aynı olaylarla başıma geldi. Yine başvurdum. Hocamız tüm tetkikleri yaptı, brusella çıktı. Şu an onun tedavisini görüyorum. Bütün çobanlıkla uğraşanlara tavsiye ederim. Brusella testlerini yaptırsınlar" diye konuştu.