'Boşanmalardaki artış cinsel terapiye talebi artırıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, son 20 yılda Türkiye'deki evlenme oranları yüzde 20 azalırken, boşanmalar da yüzde 47 arttı. Çiftlerin yüzde 32'si sorumsuzluğu, yüzde 14'ü ise aldatmayı boşanma sebebi olarak gösterirken, aile ve ilişki danışmanı Sevinç Karakaya, cinsel okuryazarlığın evlilikteki önemine dikkat çekti. Karakaya, "Son yıllardaki boşanma oranlarına paralel olarak cinsel terapinin yanı sıra aile ve evlilik danışmanlığı konusunda danışanlarımızın sayısı arttı. Bunun nedeni insanların artık hem ikili ilişki hem de cinsel konularda farkındalığının artmasından kaynaklanıyor" dedi.

Cinsellik hakkında eğitim eksikliğinden kaynaklanan iletişim ve bağ kurma probleminin de çiftlerin boşanmasında etkili olduğunu aktaran İnteraktif Danışmanlık Aile ve İlişki Danışmanı Sevinç Karakaya ise konuya dair yaptığı açıklamada cinsel ve üreme sağlığına dair eğitim alarak cinsel okuryazarlık kazanmanın önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in bireylerin cinsel sağlık ve cinsellik eğitimine erişim olanağı tanıyan yasa ve yönetmeliklere sahip ülkeleri kapsayan verilerinden hareketle, Norveç'in yüzde 100'lük puanla ilk sırada konumlandığını aktaran Karakaya, şu bilgileri paylaştı:

"Estonya, Türkmenistan, Macaristan, Romanya, İngiltere, Özbekistan, Almanya, Ukrayna, Japonya gibi ülkeler vatandaşlarının cinsel eğitimlere erişmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yaparak yüzde 80'nin üstünde puanı alan ülkeler olurken, bu dizilimi yüzde 78 ile Türkiye ve Endonezya, yüzde 70 ile de Rusya takip ediyor. Rakamlar gösteriyor ki dünya genelinde birçok ülke, toplumsal tabulardan dolayı bireylerin cinsel kimliğini oluştururken hem kendilerini tanımaları hem de sağlıklarını korumaları adına cinselliğe dair kapsamlı bir eğitim vermekten kaçınıyor. Oysa cinsel eğitim veya terapiler yalnızca kişilerin kendisiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda çiftlerin birbirleriyle doğru bir iletişim kurmasında da kritik bir rol oynayarak mevcut toplum yapısının korunmasını sağlıyor."

"CİNSEL DANIŞMANLIK VE TERAPİ, SAĞLIKLI İLETİŞİMİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Cinsel terapilerin, kapsamı ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir psikoterapi alanı olarak kabul edildiğini belirten Karakaya, "Cinsel terapi ve danışmanlıklar, kişilerin cinsel alanda yaşadığı sorunları bilimsel yöntemlerle çözmeyi amaçlıyor. Psikolog, psikiyatrist ya da cinsel terapist tarafından yürütülen bu sürecin sonunda bireyler hem kendileriyle hem de eşleriyle daha sağlıklı bir bağ oluşturabiliyor. Biz de cinsel terapi kapsamında yetişkin birey, çift veya ergen kişi odaklı seanslarımızla danışanlarımızın cinselliğe dair tüm sorunlarını çözmek için destek veriyoruz. Merkezimizdeki bireysel ve ergen kişi terapilerinde danışan seansa tek başına katılırken, çift seansların da ise ortak katılım söz konusu oluyor. Terapi uygulamaları öncesinde danışan ilk adımda fizyolojik ve psikolojik olarak analiz sürecinden geçiyor. Sonrasında ise konuşma yöntemi ile kişilerin problemlerini açığa çıkarıyor ve tedavi ediyoruz. Danışanlarımıza sürekli olarak cinselliğin bir yetenek değil, öğrenilmesi gereken bir konu olduğunu da hatırlatıyoruz" diye konuştu.

DİSİPLİNLERARASI TERAPİ SOSYAL İLİŞKİLERİ KORUYOR

Cinsel terapilerin gerek aile ve evlilik danışmanlığı, gerekse yaşam veya ilişki danışmanlığı seansları ile entegre edilmesinin yalnız eşler arasında değil, kişinin diğer insanlarla da sağlıklı iletişim kurmasına kapı araladığının altını çizen Karakaya, "Disiplinlerarası çalışmaları kapsayan metotlar kişilerin sorunlarını çok yönlü şekilde çözmesini mümkün kılıyor. Biz de aile ve evlilik danışmanlığından cinsel terapi ve psikoterapiye, yaşamdan ilişki ve boşanma danışmanlığına kadar birçok alanda hizmet vererek, bireylerin kendilerini tanıyarak daha iyi iletişim yöntemleri geliştirmelerini sağlıyoruz. Üstelik cinsel terapi başta olmak üzere tüm danışmanlıklarımızı online ya da yüz yüze yaparak danışanımıza randevu kaçırdım derdi olmadan, istediği an hızlı bir şekilde bize ulaşma fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki boşanma oranlarına paralel olarak cinsel terapinin yanı sıra aile ve evlilik danışmanlığı konusunda merkezlerini ziyaret eden danışanlarının sayısının da yükseldiğini söyleyen Karakaya, "Bunun nedeni insanların artık hem ikili ilişki hem de cinsel konularda farkındalığının artmasından kaynaklanıyor. 2003'ten bu yana uzman kadromuzla hizmet verdiğimiz tüm alanlarda danışanlarımız için bilime dayalı analitik bir çözüm yolu izliyoruz. Sorunlarının üzerine gidip, çözüm odaklı yaklaşım sergileyerek iletişim gücünü üst seviyeye çıkarmak isteyen tüm çiftlere ve bireylere profesyonel ekiplerimizle destek veriyoruz. Güvenilirlik, şeffaflık ve yeniliğe açık olmak üzerinde inşa ettiğimiz misyonumuzla, danışanlarımızın her birine içgüdülerinin kaynağının farkına varıp, bununla birlikte ihtiyaç duyduğu mutluluk ve başarıya ulaşmaları için yol haritası çiziyoruz" dedi.