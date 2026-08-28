Bor FTR Hastanesi'nde yüzde 85 tamamlandı

Niğde'nin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesinde çalışmalar yüzde 85 seviyesine ulaştı. 250 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanede robotik yürüme rehabilitasyonundan özel tedavi havuzlarına kadar ileri teknolojiye sahip birçok sağlık hizmeti sunulacak.

Niğde'nin Bor ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesinde gelinen aşama ile ilgili yapılan basın açıklamasında yer değişikliği nedeniyle yeniden ele alınan projenin kapasite, mimari yapı ve teknik imkanlar açısından genişletildiği ifade edildi. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan tarafından paylaşılan bilgilere göre hastane, toplam 117 bin 533 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Yaklaşık 60 bin 576 metrekare kapalı alana sahip olacak sağlık tesisinde 250 yatak ve 30 poliklinik odası bulunacak. Hastanede ayrıca Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) ünitesi, laboratuvarlar, diş ünitesi, jimnastik salonu ile nörolojik ve rehabilitasyon birimleri yer alacak.

Dört ayrı tedavi havuzu

Projenin dikkat çeken bölümlerinden birini hidroterapi alanları oluşturacak. Hastanede nörolojik, ortopedik ve pediatrik hastalar ile Multipl Skleroz (MS) hastalarına yönelik dört ayrı tedavi havuzu yapılacak. Hasta gruplarının ihtiyaçlarına göre tasarlanacak havuzlarda su içi egzersiz ve rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirilecek. Bu yöntemlerle hastaların hareket kabiliyetlerinin artırılması ve tedavi süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Robotik yürüme rehabilitasyonu uygulanacak

Yeni hastanede ileri teknolojiye sahip rehabilitasyon sistemleri de kullanılacak. Hareket kabiliyetini kaybeden veya hareketleri kısıtlanan hastalara yönelik robotik yürüme rehabilitasyonu uygulanacak. Konuşma ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar için özel rehabilitasyon birimlerinin de bulunacağı hastanede; nörolojik hastalıklar, ortopedik rahatsızlıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerine yönelik kapsamlı sağlık hizmetleri verilecek. Nörolojik ve rehabilitasyon birimlerinde ise hastaların fiziksel iyileşmelerinin yanı sıra zihinsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi projesinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Hastanenin önceki projeye göre yaklaşık iki kat büyüklüğe ulaştığını kaydeden Uzkurt şu ifadeleri kullandı; "İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda yapımına başlayacağımız Bor FTR Hastanemiz, ilimizin marka değerini ve hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacak. Ülkemizin sayılı merkezlerinden biri olmaya aday eserin kazandırılmasında başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı