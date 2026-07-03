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Yaşları 70'i aştı ama testleri zorlanmadan geçtiler

Yaşları 70'i aştı ama testleri zorlanmadan geçtiler
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Bolu'da Sağlık Bakanlığı'nın 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında kurulan stantta vatandaşların fiziksel yaşları ölçüldü. 70 ve 80'li yaşlardaki katılımcıların denge ve kas gücü testlerindeki performansı ilgi odağı oldu.

Bolu'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan stantta, vatandaşların fiziksel yaşları ölçüldü. Uzmanlar eşliğinde denge ve kas gücü testlerine katılan 70 ve 80'li yaşlardaki vatandaşların sergilediği performans dikkat çekti.

Bolu'da sağlıklı yaşam ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla pazar alanında özel bir stant kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya çerçevesinde vatandaşlar, uzmanlar eşliğinde çeşitli fiziksel testlerden geçirildi. Özellikle yaşlıların oturup kalkarak ve tek ayak üstünde dengede durarak kas gücü testlerini tamamlamaya çalıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Ben hiç durmam"

Yapılan testlerde yorulmadığını ifade eden 82 yaşındaki Şeref Güler, "Yormadı, iyi oldu. Bahçe işi yapıyorum, ben hiç durmam. Sabah 06.00'da kalkıyorum ve çalışıyorum" dedi.

Pazarda yumurta satışı yapan 70 yaşındaki Sadettin Eraslan, "Çok sağlıklı çıktım. Yaşım 70 ama 'İyi' dediler, 'Çok iyisin sen' dediler" diye konuştu.

"15 yaş üzeri herkes standımıza davetli"

Bolu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Filiz Bolu, kampanyanın temel amacının sağlıklı yaşama dair farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Hareketin sağlık üzerindeki etkilerini göstermeyi hedeflediklerini aktaran Bolu, "Kas gücü ve kemik kitlesiyle ilgili kişilerin durumlarını tespit ederek, sorun yaşayan vatandaşlarımızı ilgili yerlere yönlendiriyoruz. Sağlık durumlarıyla ilgili bu tespiti yapmak için 15 yaş üzerindeki herkesi standımıza davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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