Biruni Üniversitesi uzmanı, sigortanın her elektrik çarpmasında korumadığını söyledi

EVLERDE kullanılan elektrik sigortalarının her durumda elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamadığını belirten Biruni Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Burak Fırat, "İnsan vücudu için tehlikeli olabilecek elektrik akımı sigortayı attıracak seviyeye ulaşmayabilir. Özellikle çamaşır makinesi gibi metal gövdeli elektrikli cihazlarda meydana gelebilecek kaçaklara karşı kaçak akım rölesi önemli bir güvenlik önlemi" dedi.

Evlerde elektrik güvenliğinin yalnızca sigortalarla sağlandığı yönündeki yaygın düşüncenin yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Biruni Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Burak Fırat, sigorta ile kaçak akım rölesinin farklı görevler üstlendiğini belirtti. Sigortaların elektrik tesisatını aşırı yük ve kısa devreye karşı koruduğunu ifade eden Fırat, kaçak akım rölesinin ise elektrik akımının normal dolaşım yolundan sapmasını algılayarak elektrik çarpması riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

'SİGORTA ATMADI DİYE TEHLİKE OLMADIĞI DÜŞÜNÜLMEMELİ'

Elektrik sigortalarının temel görevinin tesisatı korumak olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fırat, "Evlerimizde kullandığımız otomatik sigortalar, elektrik hattından gereğinden fazla akım geçtiğinde veya kısa devre meydana geldiğinde devreyi kesmek üzere tasarlanmıştır. Ancak insan vücudu için ciddi tehlike oluşturabilecek bir elektrik akımı, sigortanın devreye girmesini sağlayacak kadar yüksek olmayabilir. Bu nedenle 'Sigorta atmadı, demek ki tehlike yok' düşüncesi son derece yanıltıcıdır" diye konuştu.

'ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN METAL GÖVDESİ GERİLİM ALTINDA KALABİLİR'

Evlerde kullanılan elektrikli cihazlardaki yalıtım sorunlarının ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fırat, özellikle topraklaması bulunmayan veya topraklaması arızalı cihazlar konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat, "Topraklaması düzgün olmayan bir çamaşır makinesinin içindeki elektrik kablosunun yalıtımının bozulduğunu düşünelim. Elektrik taşıyan kablo metal gövdeye temas ettiğinde cihazın dış yüzeyi fark edilmeden gerilim altında kalabilir. Bu durumda makineye dokunan kişi, elektrik akımının toprağa ulaşmasını sağlayan yolun bir parçası haline gelebilir. Vücuttan geçen akım ciddi tehlike oluşturmasına rağmen sigorta atmayabilir. İşte bu noktada kaçak akım rölesi hayati önem taşıyan bir ek koruma sağlar" ifadelerini kullandı.

'KAÇAK AKIM RÖLESİ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTIR'

Sigorta ile kaçak akım rölesinin çalışma prensiplerinin birbirinden farklı olduğunu anlatan Fırat, kaçak akım rölesinin elektrik devresine giden ve devreden dönen akımlar arasındaki farkı izlediğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat, "Sigorta, 'Bu hattan gereğinden fazla akım mı geçiyor?' sorusuna yanıt ararken kaçak akım rölesi, 'Giden akımın tamamı beklenen yoldan geri dönüyor mu?' sorusunu kontrol eder. Elektrik akımının bir bölümü insan vücudu veya başka bir yol üzerinden toprağa kaçtığında bu denge bozulur. Kaçak akım rölesi, uygun koşullarda bu farkı algılayarak elektriği hızla keser. Böylece elektrik çarpmasının oluşturabileceği tehlikeli maruziyet süresini azaltmaya yardımcı olur" dedi.

Evlerde elektrik çarpmasına karşı ek koruma amacıyla yaygın olarak 30 miliamperlik kaçak akım rölelerinin kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Fırat, bu değerin insan için tamamen güvenli bir akım seviyesi anlamına gelmediğini de söyledi.

Kaçak akım rölesinin bulunmasının elektrik çarpması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fırat, güvenli bir elektrik tesisatında topraklamanın da büyük önem taşıdığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat, "Kaçak akım rölesi önemli bir güvenlik önlemidir ancak tek başına bütün riskleri ortadan kaldırmaz. Örneğin bir kişi aynı anda faz ve nötr iletkenlerine temas ettiğinde, akımın tamamı bu iki iletken üzerinden dolaşıyorsa röle kaçak akım algılamayabilir. Ayrıca kaçak akım rölesinin bulunması, eksik topraklamayı veya arızalı elektrik tesisatını güvenli hale getirmez. Bu nedenle sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklama birbirini tamamlayan koruma unsurları olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

'SÜREKLİ ATAN KAÇAK AKIM RÖLESİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYIN'

Evlerde elektrik güvenliği konusunda alınabilecek önlemlere de değinen Dr. Öğr. Üyesi Fırat, elektrik panolarının ve koruma sistemlerinin yetkin elektrikçiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat, "Ev sahipleri, elektrik panosunun kapağını sökmeden kaçak akım rölesinin üzerindeki test düğmesini üreticinin talimatlarına uygun şekilde kullanabilir. Ancak bu işlem, tesisatın bütünüyle güvenli olduğunu gösteren profesyonel kontrollerin yerine geçmez. Özellikle sürekli devreye girerek elektriği kesen kaçak akım röleleri kesinlikle devre dışı bırakılmamalı, sorunun kaynağı uzman kişiler tarafından araştırılmalıdır. Elektrik güvenliğinde önemli olan yalnızca elektriğin kesintisiz gelmesi değil, herhangi bir arıza durumunda doğru koruma sisteminin devreye girmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı