Doç. Dr. Doğan: Kanıtlanmamış bitkisel ürün kullanımı böbrek ve karaciğer yetmezliğini tetikleyebilir

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde kanıtlanmamış bitkisel ürünlerin kullanımına ilişkin uyararak, "Özellikle karaciğerde toksisiteye neden olarak akut karaciğer yetmezliğini tetiklemektedir. Bunun dışında böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine neden olabilmektedir" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte artan üst solunum yolları enfeksiyonlarında bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyardı. Doç. Dr. Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonlarında genellikle antiviral ilaçların kullanıldığını, buna karşın bazı hastaların bilinçsizce antibiyotik yazılması için doktora ısrarcı olabildiğini söyledi. Bilinçsiz ilaç kullanımının risklerine dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Üst solunum yolları enfeksiyonları yüzde 90'ın üzerinde virüs kaynaklıdır, viral kaynaklı enfeksiyonlardır. Bunların tedavisi de genel olarak iki aşamada gerçekleşir. Birincisi semptomatik tedavi, şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilir. İkincisi de uygun endikasyonu olan ağırlaştırıcı risk faktörü olan hastalarda kullanılacak olan antiviral ilaçlardır. Fakat toplumda yanlış ve bilinçsiz şekilde antibiyotik konusunda ısrarcı olunmakta ve tedavide herhangi bir katkısı ya da faydası olmamasına rağmen hastalar arasında antibiyotik kullanımı hekime dikte edilmekte, bunun oluşturmuş olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız" diye konuştu.

YANLIŞ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ YAN ETKİLERİ

Yanlış antibiyotik kullanımında hastalarda çok sayıda yan etki görülebildiğini anlatan Doç. Dr. Doğan, "Antibiyotik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler, alerjik reaksiyonlar. Özellikle uzun süreli antibiyotik kullanımına karşı ortaya çıkan bağırsak florasının bozulması ve buna bağlı ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetler. Ayrıca o an mevcut olmayan, flora baskılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ağızda mantarlar, genital bölgede mantarlar gibi birçok şikayeti tetikleyebilmektedir. Ayrıca kendi semptomatik tedavimizde kullandığımız ilaçlarla ortak etkileşim meydana getirerek tedavinin etkisiz kalmasına ve iyileşmenin uzamasına da sebebiyet vermektedir" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇSİZ BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIMI ÖNERMİYORUZ'

Doç. Dr. Mustafa Doğan, bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünlere dikkat çekerek, "Bunun dışında birtakım bitkisel ürünlerin kullanılması vatandaşlar arasında kabul gören bir kanıdır. Kanıtlanmamış, karışık bitkisel ilaç kullanımı, özellikle karaciğerde toksisiteye neden olarak akut karaciğer yetmezliğini tetiklemektedir. Bunun dışında böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bilinçsiz ilaç ve bitkisel ürün kullanımını önermiyoruz" dedi.

'SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURMALILAR'

Bilinçsiz ilaç ve bitkisel ürün kullanımına karşı oluşan durumlarda, hastaların, sağlık merkezine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Doğan, "Öncelikle vatandaşlarımız, yakın bir sağlık merkezine başvurarak hekim kontrolünden geçirilmeli, ilk önerilecek şey uygunsuz ilaç ya da bitkisel ürün kullanımının bırakılmasıdır. Sonrasında oluşmuş toksik etkiler varsa hekim kontrolünde, gelişmiş olan bu durumun tedavisinin sağlanması gerekir. Vaka sayılarına baktığımızda okullarda verilen ara tatille, üst solunum yolları enfeksiyonlarında bir azalma gözlemledik. Okullar başladıktan sonra da bu vaka sayılarında bir artış var. Yüzde 15-20 oranında diyebiliriz. Günlük polikliniklerimizde üst solunum yolları enfeksiyonu ile başvuran hasta sayısında artış var" diye konuştu.