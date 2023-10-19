Bilecik Hastanesinde Temizlik Personeline Ameliyat İddiası

GÖKAY ŞİMŞEK

Dev Sağlık İş Sendikası Eskişehir Bölge Başkanı Sezer Yıldız, Bilecik'in Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı doktorunun temizlik personeline ameliyat yaptırdığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, "Buradan sağlık işçisi arkadaşlara sesleniyorum; görev tanımımız dışında işler tariflense dahi İş Kanunu 22. maddeye göre esaslı iş değişikliği teşkil eder. Yasal olarak suçtur. Bu tarz görevlendirmeler ancak işçinin yazılı onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Kesinlikle bu tarz hukuksuz görevlendirmeleri kabul etmemeliyiz" diye konuştu.

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahı doktorunun, temizlik personeline ameliyat yaptırdığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dev Sağlık İş Eskişehir Bölge Başkanı Sezer Yıldız, şunları söyledi:

"SAĞLIK SEKTÖRÜ YÜRÜMEZ HALE GELMİŞTİR"

"Hafta başında Bozüyük Devlet Hastanesinde yaşanan ve ulusal basında yer alan bir haber, sağlık alanında geldiğimiz noktayı özetler niteliktedir. Uzun süredir alarm veren sektör neredeyse yürümez hale gelmiştir. 696 sayılı KHK ile kadroya geçerken bu kanun maddesinden yararlanamayanlar olmuş sonrasında zorunlu emeklilik gibi garabet bir uygulamayla işçiler emekliliğe sevk edilmiştir. Sağlık işçisinin sayısı günden güne azalmakta ve talebi karşılayamamaktadır. 1219 sayılı kanunda sağlık meslek gruplarının mesleklerini hangi şartlarda ve sınırda icra edeceği belirtilmiştir. Sağlık alanında mesleklerimizi icra ederken bu kanunun önördüğü yeterliliğe sahip olmamız gerekmektedir. Personel eksikliğinden kaynaklı görev tanımımız dışında işler yapmaktayız. İş Kanunu'nun 22. maddesine aykırı bir biçimde esaslı iş değişikliğine zorlanıyoruz. Pek çok işçi meslek kodlarının dışında işlerde görevlendirilmiş durumda ya da uzun zamandır icra ettiği görev farklı meslek kodlarıyla SGK'ya bildiriliyor. Buradan sağlık işçisi arkadaşlara sesleniyorum; görev tanımımız dışında işler tariflense dahi İş Kanunu 22. maddeye göre esaslı iş değişikliği teşkil eder. Yasal olarak suçtur. Bu tarz görevlendirmeler ancak işçinin yazılı onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Kesinlikle bu tarz hukuksuz görevlendirmeleri kabul etmemeliyiz."

NE OLMUŞTU?

İddialara göre; Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan Opr. Dr. S.Z., gerçekleştirdiği ameliyatlara temizlik işçisinin girerek cerrahi işlem yapmasına izin verdi. Olayın Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Doktor S.Z. ardından valilik kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı haberlerine ilişkin olarak; iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliği'nin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca, 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.