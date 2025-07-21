Bebeklerde Besin Alerjileri: Uzman Uyarıyor

ÇOCUK İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. İpek Türktaş, besin alerjilerinin bebeklik döneminde sık görüldüğünü, süt ve yumurta gibi temel besinlerin ciddi reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Güven Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü'nden Prof. Dr. İpek Türktaş, besin alerjilerinin çocukluk yaş grubunda çok sık rastlanan bir durum olduğunu belirterek, "Bebek doğduktan sonra ilk 3 ay içinde, ilk 6 ay içinde yani ilk bir yaş içinde besin alerjileri başlar. Her besin alerjik değildir, en çok tatlanan birinci sırada alerji yapan besin süttür. Sonra yumurta gelir, üçüncü sırada buğday vardır. 1 yaşına doğru kabuklu kuruyemişler buna eklenir. Özellikle süt alerjileri çok önemlidir. Çünkü bebeğin temel besini süttür. Anne sütü alsa bile ya da herhangi bir formula mamayla beslense bile bebekte süt alerjisi görülebilir, görebiliyoruz" diye konuştu.

'BAĞIRSAK BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR'

Prof. Dr. Türktaş, besin alerjilerinin belirtileri ile ilgili şunları söyledi; "Bu reaksiyonlar değişik formlarda karşımıza çıkar. En sık rastladığımız şekil bağırsak alerjileridir. Bebeğin kakasında mukus çıkar, daha sonra kan çıkabilir, bebek çok sık kaka yapar, kolik ağrıları olur. Kusması olabilir, meme reddi olabilir, kilo alması bozulabilir. Tüm bunlar inek sütü protein alerjisi hatta bazen kabızlık bile bu bağlamda görülebilir. Bu durumlarda alerjiden şüphe etmemiz gerekir. Yumurta da benzer bulgular yapar."

EGZAMA, KAŞINTI, DÖKÜNTÜ VARSA DİKKAT

Besin alerjilerinin yalnızca bağırsak sistemiyle sınırlı kalmadığını belirten Türktaş, "Bağırsak alerjisi dışında gördüğümüz ikinci klinik tablo deriyle ilgili olur. Deride döküntü, kaşıntı ya da egzama gibi deri kuruluğu gibi bulguları da görebiliriz ilk bebeklik yıllarında besin alerjilerine bağlı olarak, süt ya da yumurtaya bağlı olarak. Son olarak da anafilaksi dediğimiz bir şok tablosudur ki bu en korktuğumuz tablodur. Bebeğin kendisine bir mama ya da bir çay kaşığı yoğurt çok az miktarlarda verilse bile bir anda bebekte şişme, döküntü, kabarma, kaşınma gibi bir anafilaksi, bir şok tablosu gelişebilir. Bu bulgularla karşılaştığımızda besin alerjilerinden şüphe etmemiz lazım" dedi.

'TOLERANS GELİŞTİRME PROTOKOLLERİ UYGULANMALI'

Tedavide en önemli noktanın doğru tanı olduğunu vurgulayan Türktaş, "Tedavi için önce doğru tanı koymak lazım. Bebeğin diyetinden bütün değerli besinleri çıkartmamak lazım. Anne sütü alan bebekte anneye diyet uygulayabiliyoruz ama annenin de bütün protein kaynaklarını kesmememiz lazım. Şöyle bir protokol uygun olur; bebeğin alerjik reaksiyonlarını, bulgularını ortaya çıkartmayacak şekilde ama büyümesini de bozmayacak şekilde toleransını, alerjisi olan besine tolerans geliştirmesini sağlamamız gerekir. Bunun için her bebekte değişik olan toleransı indükleme protokollerini uygulamamız lazım. En önemli konu budur. Zaten bebek büyüdükçe besinleri tolere etmeye başlayacaktır ama o zamana kadar da istenmeyen bir reaksiyon görmeden ve büyümesini engellemeden bebeği takip etmek gerekir" diye konuştu.

'BRONŞİOLİT ASTIMA DÖNÜŞEBİLİR'

Besin alerjisi olan bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarının da dikkatle izlenmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Türktaş, "Ayrıca besin alerjisi olan bebekler bronşit için risk grubudur. Bu bebeklerde soğuk algınlığı dediğimiz gribal enfeksiyonlar göğse inebilir, bronşit, bronşiolit dediğimiz tablolar ortaya çıkabilir ve bunlar tekrarlayabilir. İlk aylar bebek akciğer gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Çünkü ilk 3 ay, ilk 6 ay, ilk 3 yaş bebeğin akciğerlerinin çok hızlı geliştiği dönemlerdir ve tekrarlayan bronşiolitler akciğer gelişimlerini olumsuz yönde etkiler ve ilerde bir kronik astım tablosu da ortaya çıkabilir. Tüm besin alerjisi olan bebeklerin bu yönden de izlenmesi, ailenin uyarılması gerekir" dedi.