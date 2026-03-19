'Bayramda su tüketimini ihmal etmeyin'

RAMAZAN ayı boyunca değişen beslenme düzeninin ardından bayramda bir anda ağır ve kalorili yiyeceklere yönelmenin sindirim sorunlarına ve kilo artışına yol açabileceğini belirten Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, "Bayram süresince porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli, yeterli su tüketimi ve hareket ihmal edilmemelidir" dedi.

Ramazan ayında uzun süreli açlığa alışan vücudun bayramla birlikte farklı bir beslenme düzenine geçtiğini hatırlatan Medical Park TEM Hastanesi'nden Diyetisyen Meral Tansu Ayışık, bu dönemde özellikle besin seçimlerinin ve porsiyonların önem kazandığını ifade etti. Bayram sofralarının geleneksel lezzetlerle oldukça zengin olduğunu belirten Dyt. Ayışık, doğru beslenme stratejileri ile bu dönemin kilo almadan ve sindirim sorunları yaşamadan geçirilebileceğini dile getirdi.

'KAHVALTI ÖĞÜNÜNÜ ATLAMAYIN'

Ramazan boyunca özlenen kahvaltının bayram sabahı dengeli şekilde yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Ayışık, "Protein ve lif açısından zengin bir kahvaltı gün içinde tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olur. Kahvaltı öğünü atlanmamalı; yumurta, peynir, avokado veya zeytin gibi sağlıklı yağ kaynakları ile siyez, çavdar, tam tahıllı veya ekşi mayalı ekmekler tercih edilmelidir" diye konuştu.

Bayram kahvaltılarında börek, sarma gibi geleneksel lezzetlerin de sıkça yer aldığını belirten Dyt. Ayışık, bu tür besinlerin tamamen yasaklanması yerine porsiyon kontrolü ile tüketilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtti. Dyt. Ayışık, "Ekmek yerine sarma veya börek tercih edilecekse bunlardan sadece biri seçilmeli ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Gün içinde sarma ile birlikte bir kase yoğurt tüketmek daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir" dedi.

'GÜNDE 2 FİNCAN KAHVE VEYA 4 BARDAK ÇAYI AŞMAYIN'

Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketiminin artabildiğine dikkat çeken Dyt. Ayışık, sıvı tüketiminde suyun ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Dyt. Ayışık, "Bayram ziyaretlerinde bolca çay ve kahve tüketilebiliyor. Bu nedenle günlük su ihtiyacına özellikle dikkat edilmelidir. Gün içinde en fazla 2 fincan kahve ve 4 bardak siyah çay tüketilmesini öneriyorum. Bitki çayları ise kişisel toleransa göre 3-4 bardak kadar tercih edilebilir" açıklamasında bulundu.

'AKŞAM YEMEĞİNİ İHMAL ETMEYİN'

Gün içinde fazla yemek tüketildiği düşüncesiyle akşam öğününün atlanmaması gerektiğine değinen Dyt. Ayışık, bu yaklaşımın metabolizma açısından doğru olmadığını söyledi. Dyt. Ayışık, "Gün içinde 'fazla kaçırdım' düşüncesiyle akşam yemeğini atlamak doğru değildir. Bunun yerine akşam saatlerinde daha hafif bir öğün tercih edilerek gün dengelenebilir. Sebze ve protein ağırlıklı bir öğün tercih etmek sindirim açısından daha uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TATLI TÜKETİMİNDE PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ'

Bayram denildiğinde akla ilk gelen ikramlardan birinin de tatlılar olduğunu kaydeden Dyt. Ayışık, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dönemde özellikle porsiyon kontrolü önemlidir. Bayramda kilo kaybı hedeflemek her zaman gerçekçi olmayabilir. Ancak porsiyonların kontrollü tüketilmesi kilo yönetimi ve kan şekeri dengesi açısından oldukça önemlidir. Örneğin, kahvenin yanında 1-2 kare çikolata ara öğün olarak tercih edilebilir."

'EN SIK YAPILAN HATALARDAN BİRİ AÇ KARNINA ZİYARETLERE GİTMEK'

Bayram ziyaretlerinde yapılan bazı beslenme hatalarının gün sonunda yüksek kalori alımına neden olabildiğini belirten Dyt. Ayışık, "Ziyaretlere aç karnına gitmek ikram edilen her şeyi fazla tüketmenize neden olabilir. Ayrıca 'nasıl olsa diyetim bozuldu' düşüncesiyle kontrolsüz yemek tüketmek de en sık karşılaşılan hatalardan biridir" dedi.

Sıvı kalorilere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Ayışık, "Şekerli çaylar, meyve suları ve gazlı içecekler gibi sıvı kaloriler daha hızlı kilo alımına neden olabilir. Gün boyu mutfağa gidip gelerek kurabiye, şeker ve tatlı tüketmek de gün sonunda fark edilmeden yüksek kalori alımına yol açabilir" şeklinde konuştu.

'MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLARA UYARI'

Reflü veya gastrit gibi mide rahatsızlığı bulunan kişilerin bayram döneminde beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Dyt. Ayışık, uzun süre aç kalıp bir anda fazla yemek tüketmenin mide şikayetlerini artırabileceğini belirtti. Dyt. Ayışık, "Bu nedenle bayram boyunca az ve sık beslenme düzeni korunmalıdır. Aşırı çay ve kahve tüketimi, gazlı içecekler ve çok yağlı yiyecekler reflü ve gastrit şikayetlerini tetikleyebilir. Yemek sonrası kısa yürüyüşler yapmak sindirimi destekleyebilir" ifadelerini kullandı.

'KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT'

Diyabet, hipertansiyon veya kalp hastalığı bulunan bireylerin bayram sofralarında porsiyon kontrolüne daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Ayışık, şunları söyledi:

"Diyabet hastaları tatlı tercih edecekse mümkünse sütlü ve hafif tatlıları küçük porsiyonlarda tüketmelidir. Hipertansiyon ve kalp hastalarının ise tuz içeriği yüksek gıdalardan ve kızartmalardan kaçınması gerekir. Salamura ürünler ve işlenmiş etler kan basıncını artırabilir."

'SU TÜKETİMİ VE YÜRÜYÜŞ ÖNEMLİ'

Bayram süresince yeterli su tüketiminin hem metabolizmanın düzenli çalışmasına hem de sindirimin desteklenmesine yardımcı olacağını belirten Dyt. Ayışık, "Yemeklerden sonra yapılacak kısa yürüyüşler sindirimi destekler ve kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir" dedi.

'BAYRAM SONRASI ANİ DİYETLERDEN KAÇININ'

Bayram sonrasında ani ve kısıtlayıcı diyetler yerine dengeli bir beslenme düzenine dönmenin daha sağlıklı olduğunu dikkat çeken Dyt. Ayışık, "Sebze, lif ve protein açısından zengin besinlere ağırlık vermek, yeterli su tüketmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak vücudun yeniden dengeye gelmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dyt. Ayışık, bayramların sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günler olduğunu hatırlatarak, "Dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve aktif bir yaşam tarzı ile bayram dönemini hem keyifle hem de sağlığımızı koruyarak geçirmek mümkündür" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı