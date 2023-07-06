Batman'da artan sıcaklıklara karşı uzman uyarısı

BATMAN - Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, dışarı çıkacak vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığı her geçen gün normalin üstüne çıkıyor. Dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Canpolat, gündüz vakitlerinde özellikle yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kronik hastalıkları olan vatandaşların sıcaklıklardan çok fazla etkileneceğini ifade eden Canpolat, "Aşırı sıcaklıklarda terleme ile vücut ısısının dengede tutulamayacak. Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut sıcaklığı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengelenmeye çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleme ile vücut ısısı dengede tutulamaz" dedi.

Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanların terleme mekanizması ile vücut ısını dengede tutması her zaman mümkün olamayabileceğini kaydeden Canpolat, "Ortamdaki nem oranı eğer yüksek ise terleme ile vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı yaşayanlar, kalp ve sinir hastalıkları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları ve tedavi amacıyla kullanılan bazı ilaçlar terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdir. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları 65 yaş ve üzeri yaşlılar, 4 yaş altı küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, açık alanda çalışanlar, obez dediğimiz aşırı kilolular, şeker hastaları, kalp ve damar hastaları, psikolojik hastalıkları olanlar, solunum yolu hastaları, karaciğer ve böbrek hastaları olarak örnek verebiliriz" diye konuştu.

"Sıcak saatlerde dışarı çıkılmamalıdır"

Gün içinde belli saatlerin çok sıcak olduğunu ve o saatlerde dışarı çıkmanın insan sağlığına zarar vereceğini aktaran Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkılmamalıdır. Bu saatlere örnek verecek olursak güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11-15 saatleri arasındaki özellikle de 12-14 saatleri arasındaki saatlerde dışarı çıkılmamalıdır. Tuz içeren gıdaların sık sık tüketilmesine dikkat edilmeli, açık renkli, bol ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Geniş kenarları olan ve hava delikleri olan şapkalar tercih edilmeli ve tabi ki güneşten koruyan güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Bebek, çocuk ve hayvanlar kapalı bir şekilde park etmiş araçlarda bırakılmamalı, kapalı alanlar iyice havalandırılmalı, güneş gören yerler perde ve güneşliklerle mutlaka gölgelendirilmelidir. Sık sık duş alınmalı, bunun mümkün olmayacağı zamanlarda ayaklar, eller, yüz ve ense suyla ıslatılmalı ve silinmelidir."

"Klima önünde uzun süre kalmayın"

Sıcak havalarda klima önünde kalmak insan sağlığına büyük zararlar verebildiğini dile getiren Canpolat, "Uzun süre klima önünde durmanın hipotermiye sebep oluyor. İnsan vücudunun belli bir sıcaklık derecesi aralığı vardır. İdeal olan sıcaklık 36 ve 37 dereceleridir. Bu sıcaklıklardan daha düşük derecelere maruz kalırsak hipotermi dediğimiz kavram, 40 derecenin üstündeki derecelere maruz kalırsak da hipertermi dediğimiz kavram oluşmakta. Eğer ki klima önünde uzun süre kalırsak hipotermi, dışarda 40 derecenin üstünde sıcaklıklara maruz kaldığımız zamanda ise hipertermi dediğimiz kavram gerçekleşmiş oluyor. Bu durumlarda vücut kendi ısısını dengelemekte zorlanmakta, bununla birlikte üst solunum ve alt solunum yolları enfeksiyonlarına, kas ağrılarına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verdi.