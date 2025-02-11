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Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne yenileri eklendi. Açıklanan listede gözünü para hırsı bürüyen gıda teröristlerinin dana sucuğa tek tırnaklı eti, sakatat, mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırdığı tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine getirilen son güncellemede, denetimlerde mevzuata aykırı ürün kullandığı tespit edilen sucuk firmaları paylaşıldı.

ÜRÜN SAYISI 195'E ÇIKTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne 5 ürün eklendi ve bu listedeki toplam ürün sayısı 195'e çıktı. Yeni listede ballı bitkisel macunda ve çikolatada ilaç etken maddesi bulundu. Pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, aromalı gazlı içecekte ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü. Afyonkarahisar'dan Sevimoğlu Sucukları ve Emrebey Et'te üretilen piliç sucuklara mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

İşte Bakanlığın açıkladığı o firmalar;

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyusuf:

Listeyi biraz daha küçük yazında kimse okuyamasın :)

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Siz hiç yaşlı at eşek cesedi gördünüz mü yaşlandımı verir bu işleri yapan kasaplara kedi köpek maması mı yapar yoksa başka bir yerde mi kullanır o kasap pzvngn vicdanına kalmış

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok eskiden bir lahmacuncuda lahmacun yerdim tadına doyamazdım sonra orası kapandı daha ömrümde hiç öyle bir lahmacun başka hiç bir yerde yemedim acaba karıştırmamı yapıyorlardı bilmem ben bilmeden yiyordum günahları boynuna

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

Turkiye dogruyum caliskanim hile yapmam yalan soylemem kimseye kazik at mam

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Haber YorumlarıSimu:

Sürekli liste açıklanıyor. Üstelik minik minik... %99'unu zaten bilmiyoruz bi aklımıza köfteci yusuf kaldı.. Diğer binlercesi umurunda bile değil.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

at eşek yeriştireceğinize inek yetirsenize

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