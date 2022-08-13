Bakan Koca, yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefini tarih vererek duyurdu

Hastanelerde hasta yoğunluğu ve randevuların günler sonraya alınması gibi şikayetler gündemdeyken Sağlık Bakanlığı'ndan doktorların iş yükünü azaltacak dikkat çeken bir hamle geldi. Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son verdiklerini duyuran Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Bazı hastalar hastaneler için aylar sonraya randevu alabildikleri konusunda şikayetlerde bulunurken Sağlık Bakanlığı, poliklinik hizmeti veren doktorlarının iş yükünü hafifletecek bir uygulama için harekete geçti.

"DOKTORLARIN SEKRETERLİK GÖREVİNE SON VERİYORUZ"

Sosyal medyada "Beyaz reform" etiketiyle paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz" dedi.

"HER POLİKLİNİĞE BİR SEKRETER"

Bir sonraki paylaşımında ise Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN BEYAZ REFORM PAYLAŞIMLARI

Bakan Koca, Beyaz Reform etiketiyle gün içinde başka paylaşımlarda da bulundu. Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

"BAZI KONULARI 15 AĞUSTOS'A BIRAKIYORUZ"

Sözlerinin devamında Koca, şunları kaydetti: "Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."

"SUNULAN EN KÜÇÜK HİZMETİN KARŞILIĞI OLACAK"

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı. Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

"POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN TEŞVİKTE AĞIRLIĞI ARTIRILACAK"

Taban ödemesinin memur maaşına göre düzenli olarak artacağını ve mahsup edilmeyeceğini kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı: "Böylece sağlık çalışanlarının aylığı, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak. Eğitim kliniği başarısına göre asistanlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel ek ödemeden yararlanacak. Poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığı artırılacak. Çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınacak. Döner sermaye ek ödemelerinde ülke genelindeki dengesizlik giderilip, adil paylaşım sağlanacak. Hastanelerin teşvik ödemesinde tahakkuk, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile kurum hedeflerine ulaşma gibi hususlar etkili olacak. Normal doğumu teşvik amacıyla kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacak. Özellikli hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek. Mesai sonrası çalışma, günlük iş yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Üniversitelerde olanlar dahil bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezli yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi."