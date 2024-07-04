Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Çalıştayı Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Bağcılar Kaymakamlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı'nda bağımlılıkla mücadele konusu ele alındı. Alanında uzman isimler bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. 'Arz ve talebin azaltılması için neler yapabiliriz', 'dini unsurların nasıl bir faydası olabilir', 'medyanın rolü' gibi konuların tartışıldığı çalıştayda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir. "Ülkemizde, hatta tüm dünyada savaşlardan bile belki daha önemli boyutlara ulaşmış bir bağımlılık problemi var. Ülkemizde bunların azalması, çözüm önerilerinin sunulması adına bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz.Bağcılar ilçemizin ismi negatif anılıyor olsa da İstanbul'da artık suç oranında 9'uncu sıraya kadar gerilemiş durumdayız. Her geçen sene pozitif anlamda iyileşme söz konusu" dedi.

Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Bağcılar Kaymakamlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Artırma Faaliyetleri Çalıştayı, 'Bağımlılığa Dur De, Bağımsızlık Senin Elinde' mottosuyla gerçekleştirildi. Elde edilen çıktılar sonucunda mevcut stratejiler ve projelerin yeniden gözden geçirileceği çalıştaya İstanbul Vali Yardımcısı M.H. Nail Anlar, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstüm Tüysüz, STK temsilcileri, medya mensupları ve akademisyenler katıldı.

ANLAR: BİR TEK EVLADIMIZIN DAHİ UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞMESİ KABUL EDİLEMEZ

Çalıştayda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, "Yeni iletişim ve ulaşım teknolojinin getirdiği imkanlar, uyuşturucu maddelerin üretimini ve ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Dünyanın hemen her ülkesi uyuşturucu ile daha çok mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak bir tek evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmesi asla kabul edilemez. Hem birey hem tolum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan bu tür bağımlılık yapıcı maddeleri kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlılığı ve kumar gibi kötü alışkanlıkların kararlı politikalar ve prototipsel yaklaşımlarla önlenmesi konusu yürüten bu tip çalışmaların sonuçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması şüphesiz çok önemli" diye konuştu.

UÇGUN: YEREL YÖNETİMLERİN MÜCADELEDEKİ ROLÜ ASLA YADSINAMAZ

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da madde bağımlılığının tehlikelerine ve alınması gereken önlemlere değindi. Temiz sokak vurgusu yapan Uçgun, bu mücadelede topluma ve yerel yönetimlere düşen görevlerin altını çizdi. Uçgun, "Bağımlılıkla mücadele her ne kadar devletin bir göreviymiş gibi görünse de yerel yönetimlerin bu konudaki rolü asla yadsınamaz. Çünkü vatandaşlarımızın rahat gezebileceği sokaklar yoksa, çocuklarımızın oynayabileceği, kendini geliştirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklerinin, ihtiyaçlarının karşılanabileceği mekanlar yoksa, o zaman sizin yapacağınız her türlü çalışma eksik kalıyor. Bununla birlikte aynı zamanda toplumun da bu konuda uyandırılması toplumun bu konuda farkındalığını arttırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise bağımlılıkla mücadelenin tüm dünyada savaşların bile önüne geçen bir sorun olduğunu söyleyerek gerçekleştirilen çalıştay hakkında bilgiler verdi. Özdemir, "Ülkemizde, hatta tüm dünyada savaşlardan bile belki daha önemli boyutlara ulaşmış bir bağımlılık problemi var. Ülkemizde bunların azalması, çözüm önerilerinin sunulması adına bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Çalıştayımızda 8 ana başlık masaya yatırılacak. 'Arz ve talebin azaltılması için neler yapabiliriz', 'dini unsurların nasıl bir faydası olabilir', 'medyanın rolü' gibi konular, ilgili birimlerin yöneticilerinin, idarecilerinin ve uzmanlarının aynı masa etrafında olduğu bir çalıştay olacak. Bizler de buradan gelen çıktıları ilgili birimlerle paylaşıp bu sürecin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağız" dedi.

ÖZDEMİR : SPORU CAYDIRICI BİR FAALİYET OLARAK GÖRÜYORUZ

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca polislerin çözebileceği bir şey olmadığının ve yerel yönetimlere çok iş düştüğünün altını çizen Özdemir, Bağcılar Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı:

"Bu konuda başlıklarımızdan bir tanesi yerel yönetimlerin görevlerinin neler olduğudur. Biz bu konuyu sadece polisle, tedbirlerle çözülecek bir mesele olarak görmüyoruz. Bu konu sosyolojik olarak irdelenmesi gereken bir meseledir. İnsanları bağımlılığa götüren sebeplerin ortadan kaldırılabilmesi adına bizler de bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızda büyük bir mücadele gösterdik. Gençlik Spor Müdürlüğü kurduk. 252'nin üzerinde hocamızla 27 bin üyemiz olan bir spor kültürünü bağcılara yerleştirdik. Çünkü biliyoruz ki sporun olduğu yere depresyon girmez. Bu sloganla annelere de, büyüklerimize ve yaşlılarımıza da spor yaptırıyoruz. Çocuklarımıza da belediyemizin ilgili spor merkezlerinde spor yaptırıyoruz. Sporu bu anlamda öncü bir caydırıcı faaliyet olarak görüyoruz ve spor tesislerimizin sayısını arttırıyoruz."

"BAĞCILAR ARTIK SUÇ ORANINDA 9'UNCU SIRAYA GERİLEMİŞ DURUMDA"

Suç oranında İstanbul genelinde Bağcılar olarak gerilemiş olduklarını belirten Özdemir bunun olmasındaki en büyük etkenin spor ve kültür sanat faaliyetlerini aktifleştirmek olduğunu söyledi. Özdemir, "Yeni kültür sanat etkinliklerini ve programlarını da nitelikli ve toplumu geliştirici boyuta ulaştırdık. Bağcılar ilçemizin ismi negatif anılıyor olsa da İstanbul'da biz artık suç sayısında 9'uncu sıraya kadar gerilemiş durumdayız. Nüfusa oranla da 20'nci sıralara kadar gerilemiş durumdayız. Göreve geldiğimiz 2022 yılında 7'nciydik, geçen sene 8 olduk ve bu sene artık bu rakam 9'a geriledi. Her geçen sene pozitif anlamda iyileşme söz konusu. Burada da kültür - sanatının ve sporun çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

KESİN VE KALICI ÇÖZÜMLER FARKINDALIK İLE MÜMKÜN

Bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyen bağımlılığın ülkemizdeki etkileri araştırmalarla ortaya koyuldu. Uzman isimler, bağımlılıkla mücadelede kesin ve kalıcı çözümlerin farkındalık ile mümkün olacağını anlattı. 8 başlık altında toplanan konular bağlamında bağımlılığın nedenleri, etkileri ve çözüm yolları işlendi.

8 BAŞLIK ALTINDA TOPLANTI

Bir gün boyunca süren çalıştayda; 'Bağımlılıkla Mücadelede Arzın Azaltılması, Bağımlılıkla Mücadelede Talebin Azaltılması, Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Önemi, Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü, Bağımlılıkla Mücadelede Dini Unsurların / Öğretilerin Önemi, Bağımlılıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ile Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri' kapsamlı şekilde ele alındı.