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Aydın Şehir Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı

Aydın Şehir Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi aldı
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Aydın Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimleri tamamlayarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Aydın Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimleri tamamlayarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Aydın Şehir Hastanesi, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlayan hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerden geçti. Yapılan değerlendirmelerde Aydın Şehir Hastanesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerine uygun bulundu. Böylece hastane, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli yetki belgesini almaya hak kazandı. Yetki belgesinin takdiminde, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'a teslim edildi. Aydın Şehir Hastanesi'nde bundan sonraki süreçte uluslararası hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık turizmi alanındaki çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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