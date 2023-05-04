AÜ Rektörü Prof.Dr.Özlenen Özkan: "Belki üçüncü rahim naklini yakında duyarsınız" AÜ Rektörü Özlenen Özkan'dan 3"üncü rahim nakli sinyaliANTALYA Antalya'da Türkiye'de kadavradan yapılan ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebeğin ise durumunun iyi olduğunu belirten Akdeniz...

AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan : "Belki üçüncü rahim naklini yakında duyarsınız"

AÜ Rektörü Özlenen Özkan'dan 3"üncü rahim nakli sinyali

ANTALYA Antalya'da Türkiye'de kadavradan yapılan ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebeğin ise durumunun iyi olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Haftasonu yine bir donör çıktı, biz dönor Antalya'da olmadığı için sıcak bakmadık. Antalya olması bizim işimizi kolaylaştırıyor, bu anlamda belki üçüncü rahim naklini yakında duyarsınız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem etkilerinin en aza indirilmesi, binalar için yeni tasarım metotlarının geliştirilmesi, mevcut yapılar için önlem alınması ve toplumda deprem bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği" çağrısı çerçevesinde 15 milyon TL ile üniversite tarihinin en yüksek proje desteğini veriyor.

"Yardımlarımız devam ediyor"

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Ülkemizin en önemli bir gündem maddelerinden olan deprem konusunda Üniversite tarihimizin en büyük proje desteğini duyurmak için bir aradayız. Biliyorsunuz ülkemizi derinden yaralayan büyük felaketin 3. ayına giriyoruz. Hepimiz çok üzüldük, depremin ilk anından itibaren elimizden geldiğince maddi manevi destek olmaya çalıştık. Hala da yardımlarımıza devam ediyoruz. Ancak bundan sonrası için asıl yapılması gereken bir daha bu acıları yaşamamak için neler yapmamız gerekiyor bunları tespit edip harekete geçmek" dedi.

"Belki üçüncü rahim naklini yakında duyarsınız"

Toplantının ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan yapılan ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebeğin ise durumunun iyi olduğunu belirten Özkan, "Durumu çok iyi, yakında kontrole gelecekler. Haftasonu yine bir donör çıktı, biz dönor Antalya'da olmadığı için sıcak bakmadık. Antalya olması bizim işimizi kolaylaştırıyor, bu anlamda belki üçüncü rahim naklini yakında duyarsınız" dedi. Toplantıda BAP Komisyon Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Prof. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Prof. Dr. Engin Karadağ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Erkan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Prof. Dr. İrfan Turhan, Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Doç. Dr. Esin Akarsu da hazır bulundu.