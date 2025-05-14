Atla Terapi Merkezi'nin 10. Yılı Engelliler Haftası'nda Kutlandı

Şevval CİNDİR / İSTANBUL, -TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10'uncu yılı, Engelliler Haftası'nda Veliefendi Hipodromu'nda kutlandı. Hipoterapi ile detavi gören çocuklar ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, "Atla terapi hizmetimiz değerli bir sosyal sorumluluk projesi. 10 yıl geçmiş çok hızlı bir şekilde ve o kadar gerçekten duyguya dokunan bir proje" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal sorumluluk projesi olarak Eski Genel Sekreter Necati Demirkol'un öncülüğünde 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10'uncu yılı Engelliler haftası kapsamında Veliefendi Hipodromu'nda kutlandı. İstanbul başta olmak üzere, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana'daki hipodromlarda faaliyet gösteren terapi merkezilerinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde hipoterapi ile tedavi gören çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Veliefendi Hipodromu'ndaki etkinliğe TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, Genel Müdür Yardımcıları Burak Konuk, Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya, Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Haldan Postalcı, Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu ile eğitimciler katıldı. Çocuklara yönelik animasyonların yanı sıra HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Kafkas oyunları gösterisi sergilendi.

'BUGÜNE KADAR 95 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK'

Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bugün özel çocuklar, Veliefendi Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde ağırlandı. Önemli buluşmada, atların sakinliğinin ve dost canlılığının çocuklar üzerindeki pozitif etkileri gözler önüne serildi. Bu bizim için çok mutluluk verir. Çünkü bugüne kadar 95 bin çocuğa ulaştık. Bugün de terapiye gelen çocuklarımızı hipodromumuzda ağırlıyoruz. Şöyle bizde bütün çocuklarımıza engelli raporuyla ata binmesi uygundur. Atla terapi görmesi uygundur denilen doktor raporuyla gelmiş bütün çocuklarımıza hipodromlarımızda 7 tane bulunan hipodromumuzda atlı terapi merkezlerimizde destek veriyoruz. Dengeyle ilgili düzeldiğini, ondan sonra fizik tedavi uygulanana özel bu sıcaklığın atların üzerinde aslında o sıcaklıktan yararlandı. Çocukların özellikle otizmli olan çocukların duyu bütünlüğünü sağladığı, yükseklik korkusunu yendiklerini, başka engeli bulan çocuklarımızın hayat nerelerde bir korku varsa o korkuyla, kaygıyla ilgili bunların düştüğünü özellikle kendine olan özgüvenlerini geliştiğini görüyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINA DOKUNABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk, "Atla terapi hizmetimiz değerli bir sosyal sorumluluk projesi. 10 yıl geçmiş çok hızlı bir şekilde ve o kadar gerçekten duyguya dokunan bir proje bizim için. Gerçekten 10 yılın geçtiğinin farkına bile varmamıştık. Binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduğumuzu düşününce gerçekten çok mutlu oluyoruz ve çok duygulanıyoruz. Onlarla bu güzel günde bu etkinliği paylaşmak çok keyif verici bizim için. Biz de bu değerli varlıkla böyle bir hizmeti paylaştığımız ve değerli. Çocuklarımızın ailelerinin hayatlarına dokunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

'SANDALYESİNDEN 3 SENE SONRA KURTULDUK'

Çocuğu hipoterapi ile tedavi gören anne Zeynep Şen, "Bize ilk atla terapiyi tavsiye edildi. Araştırma süresine girdik. Başladıktan sonra denge, omurilik, duruş ve birçok alanda çok faydasını gördük. Zaten fizyoterapi ile bunu birleştirince çok daha hızlı ilerledi. Biz doktorlarımızın ve fizyoterapistlerimizin dediği her şeyi yaptık ve onların dışında hiçbir şey yapmadık. Doğru yolda, doğru kişilerle çalışınca bu noktaya geldik. Sandalyesinden 3 sene sonra kurtulduk. İlk severek başladılar. İlk geldiğimizde biz çok kısıtlı bir sürede biniyorduk. Ondan sonra zaman gitgide aşıldı. Zaman aşıldıktan sonra daha uzun sürede daha uzun programlar almaya başladık. Bu şekilde de devam ettik. 10 senemiz de doldu. Fizyoterapistler ne kadar uygun görürse onu söylüyorlar, o programı belirliyorlar ve onun içinde devam ediyorlar. Biz de onun içinde yer alıyoruz" dedi.

Eğitim alan Ömür Şen, "Atlarla aramız çok iyi. Ata binmeyi seviyorum. Atlar da beni seviyordur bence. Mutlu hissediyorum. Atıma güveniyorum. Atımı çok seviyorum. Dengem daha iyi. Tekerlekli sandalyeden kurtuldum. Atla terapi merkezine geldikten sonra 3 sene sonra tekerlekli sandalyeden kurtuldum. Atları sevin, atlar da sizi sever" dedi.